Maja Kuczyńska została mistrzynią Europy. Polka nie miała sobie równych

Maja Kuczyńska zajmuje się skakaniem ze spadochronem i lataniem w tunelu aerodynamicznym od 10. roku życia. Polka jest jedną z najbardziej znanych twarzy indoor skydivinu, a jej sponsorem jest znana marka Red Bull, która lubuje się w sportach ekstremalnych. W wieku 15 lat została mistrzynią świata juniorów w pierwszych oficjalnych zawodach indoor skydivingu w kategorii freestyle, w której również odniosła niedawny sukces.

Maja Kuczyńska mistrzynią Europy. Wspaniały występ Polki

Maja Kuczyńska podczas jednego weekendu została mistrzynią Europy w indoor skydivingu i stanęła na podium Pucharu Świata. – Konkurowałam w dyscyplinie freestyle, która składa się z pięciu rund, rozłożonych na trzy dni. W pierwszych trzech rundach przedstawiałam swój półtoraminutowy układ, oceniany za poziom trudności akrobacji i za ich wartość artystyczną. Kolejne dwie były rundami obowiązkowymi, które wymagały ode mnie dużego skupienia. Musiałam w nich zmieścić 6 wyznaczonych figur, po 3 na układ – jesteśmy oceniani zarówno za techniczną jakość wykonania figur, jak i za ich umiejętne wkomponowanie w program – tak swój występ tłumaczyła i opisywała świeżo upieczona mistrzyni Europy.

Za jedną z obowiązkowych akrobacji o nazwie Thomas Flair otrzymała po raz pierwszy w historii oficjalnych zawodów FAI ocenę 10/10. – Co roku konkurencja jest coraz większa. To wymaga ciągłych treningów i kreatywności. Zależało mi na tym, żeby wprowadzić dużo nowych elementów do układu, dopracować je najlepiej jak potrafię i pokazać swoje mocne strony – mówiła jeszcze Polka. Kuczyńska planuje w tym roku wziąć udział jeszcze w Pucharze Świata w outdoor skydivingu, czyli klasycznych skokach spadochronowych. Dołączy ona do pierwszej polskiej drużyny freestyle skydiving.

