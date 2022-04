Szaleje w przestworzach, ale boi się jazdy na rolkach. Maja Kuczyńska o ryzyku, pasji i seksizmie w swoim sporcie

Maja Kuczyńska jest reprezentantką Polski w indoor skydivingu. Jeśli nie wiecie, co to za sport, nie przejmujcie się – Maja zdołała już się przyzwyczaić do tego, że musi tłumaczyć, czym się zajmuje, ponieważ jest to stosunkowo nowa dyscyplina. – 5 lat temu nikt nie wiedział, o co mi chodzi. Teraz jest FlySpot. Ludzie czasami kojarzą te miejsca pod Warszawą i Katowicami – mówiła Kuczyńska w rozmowie z Wprost.pl.

Indoor skydiving to sport polegający na wyczynowym lataniu w pionowym tunelu aerodynamicznym. Organizowane są w ramach tej konkurencji regularne zawody. Maja Kuczyńska na przykład została niedawno w nim mistrzynią Europy!

Kuczyńska lata w tunelu od wczesnego dzieciństwa, a w indoor skydivingu pociąga ją najbardziej „poczucie wolności”. – Można się poruszać w każdą stronę, mogę się bawić w każdej pozycji. Nieważne jak długo to robię – samo robienie jest dla mnie przyjemne. To jest tak, jakbym była ciągle na rollercoasterze. Tworzenie ruchów też jest ciekawą częścią, wszyscy co latają, tworzą tę dyscyplinę. Możliwość wrzucenia czegoś od siebie do świata – mówiła Kuczyńska. Zapraszamy na wywiad z mistrzynią Europy w indoor skydivingu.

Filip Pędzich, Wprost.pl: Czy ten sport można uznać za „w pełni sprofesjonalizowany”? Macie swoich trenerów?