Ważny apel Rafaela Nadala przed Roland Garros. Chodzi o Igę Świątek

W najbliższą niedzielę, 22 maja rozpocznie się wielkoszlemowy turniej Roland Garros, znany również jako French Open. Zanim jednak najlepsi tenisiści oraz tenisistki na świecie przystąpią do rywalizacji, organizatorzy zawodów zaplanowali dla nich tzw. media day, podczas którego odpowiadali na pytania dziennikarzy. Jednym z uczestników konferencji prasowej był Rafael Nadal. Hiszpan odpowiedział na wiele pytań, w tym jedno dotyczące Igi Świątek.

Rafael Nadal zaapelował o spokój w sprawie Igi Świątek

Jak powszechnie wiadomo, raszynianka jest ogromną fanką legendarnego tenisisty. Rafael Nadal jest jej idolem, na którym Polka się wzoruje. Ponadto oboje mają ze sobą świetny kontakt. 35-letni zawodnik podczas rozmowy z mediami przyznał, że jest pod ogromnym wrażeniem 20-latki, która od kilku tygodni jest liderką światowego rankingu WTA. Przypomnimy także, że Iga Świątek jest niepokonana od blisko 30 meczów. Po raz ostatni uległa swojej rywalce w połowie lutego. Co więcej, zwyciężyła w pięciu turniejach z rzędu.

Nasza reprezentantka jest więc główną faworytką do końcowego triumfu. Rozstawiony z numerem piątym podczas tegorocznego French Open tenisista uważa jednak, że ta cała otoczka z tym związana wcale nie pomaga młodej raszyniance. Tworzy się wokół niej dodatkową presję. – Sposób, w jaki gra w tym roku, sprawia wrażenie, że jest nie do zatrzymania, ale pozwólmy jej grać spokojnie i bez dodatkowej presji, bo prawdopodobnie po ostatnich wynikach będzie to dla niej bardzo ważne – powiedział, cytowany przez WP SportoweFakty.

Iga Świątek, która uwielbia grać na mączce, poznała już swoją drabinkę. 20-latka zmagania rozpocznie od drugiej rundy i zmierzy się w niej z jedną z kwalifikantek.

