Legendarny sportowiec z trudem powstrzymał łzy. „Pięćdziesięciu senatorów trzyma nas jako zakładników”

Poruszające słowa padły podczas konferencji przed meczem NBA między Golden State Warriors a Dallas Mavericks. Trener Wojowników nawiązał do dramatycznych wydarzeń z Uvalde w Teksasie. Kilka godzin wcześniej 18-letni Salvador Romas wszedł do szkoły podstawowej i zastrzelił ponad 20 osób. Wśród ofiar są głównie dzieci w wieku 7-10 lat.



Strzelanina Teksas. Poruszające słowa legendy NBA

– W ostatnich dziesięciu dniach mieliśmy zastrzelonych starszych ciemnoskórych ludzi w supermarkecie w Buffalo, idących do kościoła Azjatów w Południowej Kalifornii, a teraz mamy dzieci zamordowane w szkole. Kiedy wreszcie coś z tym zrobimy? Jestem zmęczony. Jestem bardzo zmęczony składaniem kondolencji zdewastowanym rodzinom. Wybaczcie. Jestem zmęczony momentami ciszy. Wystarczy – mówił wyraźnie poruszony ośmiokrotny mistrz NBA.



Szkoleniowiec Golden State Warriors uderzył także w lobby promujące swobodny dostęp do broni oraz 50 senatorów, którzy są przeciwni uchwaleniu ustawy ograniczającej prawo do jej posiadania. – Pięćdziesięciu senatorów w Waszyngtonie trzyma nas jako zakładników. Pytam was wszystkich, którzy nie chcą nic zrobić w sprawie przemocy, strzelanin w szkołach i w supermarketach. Pytam was: czy zamierzacie przedłożyć własne pragnienie władzy ponad życie naszych dzieci, starszych ludzi i chodzących do kościoła? Bo tak to wygląda – ocenił Steve Kerr powstrzymując łzy.



– Chcę, żeby każda osoba słuchająca tego, co mówię, myślała o własnym dziecku lub wnuku, matce lub ojcu, siostrze, bracie. Jak byś się czuł, gdyby przydarzyło ci się to teraz? Nie możemy się na to znieczulić. Nie możemy tu siedzieć, czytać o tym i mówić sobie: no cóż, zróbmy chwilę ciszy – podsumował.



Wiele lat wcześniej Steve Kerr przeżył osobisty dramat. W 1984 roku w Bejrucie zastrzelono jego ojca.

Strzelanina Teksas. Najnowsze doniesienia z Uvalde



Do zdarzenia doszło 24 maja czasu lokalnego w niewielkim miasteczku Uvalde w stanie Teksas oddalonym o około 100 km od granicy z Meksykiem. Jak podaje szef miejscowej policji Pete Arredondo, napastnik działał sam. Jego tożsamość została podana do publicznej wiadomości. Nieznane pozostają natomiast motywy działania.

Śledczy ujawnili jedynie, że 18-letni Salvador Romas porzucił swój samochód przed szkołą podstawową, a następnie wbiegł do budynku z pistoletem i najprawdopodobniej także karabinem. Broń miał kupić na swoje 18. urodziny. Według stacji CNN zabójca przed wtargnięciem do szkoły zabił swoją babcię. Sam zginął w wyniku wymiany ognia z agentem straży granicznej, który wbiegł do szkoły, gdy usłyszał strzały. Funkcjonariusz został ranny, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Strzelanina w USA. Bilans ofiar

Według najnowszych informacji Reutersa w wyniku strzelaniny zginęły co najmniej 22 osoby, w tym 19 dzieci. Na razie nie wiadomo, w jakim był wieku. W Robb Elementary School, placówce, do której wtargnął Salvador Romas uczy się blisko 600 uczniów w wieku 7-10 lat. Wśród zabitych jest również Eva Mireles, nauczycielka czwartej klasy.

– Moja siostrzenica, Eva Mireles, ucząca blisko 17-lat nauczycielka, wraz z innym nauczycielem i 18 dziećmi straciła życie w bezsensownej, tragicznej strzelaninie. Jestem rozwścieczona, że takie strzelaniny nadal mają miejsce, te dzieci są niewinne, karabiny nie powinny być łatwo dostępne dla wszystkich – powiedziała w rozmowie z mediami ciotka zmarłej nauczycielki.

