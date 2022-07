Lewandowski oficjalnie piłkarzem FC Barcelony. Ujawniono szczegóły kontraktu

Wielotygodniowa saga z transferem Roberta Lewandowskiego dobiegła końca. We wtorek 19 lipca FC Barcelona oficjalnie ogłosiła, że w następnym sezonie napastnik będzie grał w katalońskiej drużynie. W komunikacie przekazano, że Duma Katalonii zapłaciła Bayernowi Monachium 45 mln euro za transfer. Kolejnych 5 euro może dopłacić w bonusach. Ogromne wrażenie robi obligatoryjna klauzula odstępnego. W kontrakcie Roberta Lewandowskiego znalazł się zapis, że wynosi ona aż 500 milionów euro.

Wcześniej Joan Laporta zdradził, że o 33-latka zabiegały także PSG i Chelsea, lecz napastnik odrzucił ich oferty, mimo że zaoferowano mu większe zarobki, niż zaproponowali Katalończycy.

Kiedy debiut Roberta Lewandowskiego w barwach FC Barcelony?

Cały czas spekulowano, kiedy kapitan Biało-Czerwonych zadebiutuje w barwach katalońskiego klubu. Według hiszpańskich dziennikarzy może to zostać odłożone w czasie. Po przejściu testów medycznych 33-latek nie wybiegł na poranny trening FC Barcelony, co zdaniem dziennika „AS” definitywnie zamyka mu drzwi do wtorkowego debiutu z drużyną Interu Miami.

Hiszpanie twierdzą, że napastnik będzie musiał poczekać na swój debiut aż do 23 lipca, kiedy w Las Vegas zagra pierwszy raz w koszulce Blaugrany. Będzie to towarzyskie El Classico z Realem Madryt. Następny mecz FC Barcelona zagra 26 lipca, kiedy to zmierzy się z drużyną Juventusu. W tym spotkaniu może dojść do starcia dwóch Polaków, bowiem naprzeciw Roberta Lewandowskiego w bramce włoskiego klubu może wystąpić Wojciech Szczęsny. Ostatni mecz w USA Duma Katalonii zagra 30 lipca z New York Red Bulls.

