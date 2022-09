Czesław Michniewicz zaskoczył powołaniami. Przybliżamy sylwetki debiutantów

Czesław Michniewicz lubi zaskakiwać polskich kibiców. Nasz selekcjoner podał w poniedziałek listę powołanych na najbliższe spotkania reprezentacji Polski. Są wśród nich trzy nowe nazwiska – Mateusz Łęgowski, Michał Skóraś, i Jakub Piotrowski. Kim są debiutanci Michniewicza?

Reprezentacja Polski. Powołania Czesława Michniewicza. Kim są debiutanci?

Zacznijmy od Mateusza Łęgowskiego, bo według kibiców i ekspertów to jego powołanie sprawiło największą sensację. 19-latek występuje na pozycji środkowego pomocnika w Pogoni Szczecin. W tym sezonie rozegrał 6 spotkań i zdobył jedną bramkę. W 2019 roku został wypożyczony do Valencii. Po powrocie z Hiszpanii przez pół roku grał w rezerwach Pogoni. W styczniu 2021 roku Kosta Runjaić włączył go do pierwszego zespołu. Łęgowski seniorskim poziomie uzbierał jak dotąd 26 meczów.

Polski selekcjoner już wcześniej był zainteresowany zdolnym 19-latkiem. – To zawodnik, któremu się przyglądam. Bardzo mi się podoba ten chłopak. Byłem na meczu Cracovii z Pogonią i naprawdę zrobił na mnie dobre wrażenie – wyznał na przełomie kwietnia trener polskiej kadry dla „Meczyków”. Ekscytacji nie krył też Mateusz Łęgowski. – Jestem bardzo szczęśliwy i bardzo dumny, bo jest to spełnienie marzeń – powiedział pomocnik dla tego samego medium.

Drugim nazwiskiem jest 22-letni Michał Skóraś, o jego powołaniu spekulowano w mediach przez kilka ostatnich dni. Piłkarz Lecha Poznań w tym sezonie rozegrał już 18 spotkań w barwach mistrza Polski i zdobył sześć bramek. Do swojego dorobku dopisał także trzy asysty. Tak duża liczba gier wynika z udziału „Kolejorza” w europejskich pucharach. Pomocnik w tym sezonie jest jednym z ważniejszych piłkarzy trenera Johna van der Brooma. Zatem jego powołanie nie powinno być dla kibiców zaskoczeniem.

Jakub Piotrowski to najstarszy spośród trójki debiutantów. W październiku skończy 25 lat i od tego sezonu występuje w barwach bułgarskiego Łudogorca, gdzie trafił z Fortuny Düsseldorf. Piotrowski tę przeprowadzkę musi zaliczyć do udanych, ponieważ przez solidne występy nie tylko wywalczył awans do Ligi Europy, ale także został zauważony przez Czesława Michniewicza.

Czesław Michniewicz zna go bardzo dobrze. W sezonie 2015/16 umożliwił 18-letniemu wówczas Piotrowskiemu debiut w Ekstraklasie. A potem regularnie powoływał go do kadry U-21.

– W Łudogorcu gra bardzo dobrze i regularnie, ma przed sobą sześć meczów w Lidze Europy, więc materiał do analizy dostaniemy świetny. Szukamy zawodników na poziom europejski, nawet światowy, obytych właśnie w takich rozgrywkach – przekonywał w rozmowie dla Gol24.pl Michniewicz.

Reprezentacja Polski 22 i 25 września rozegra dwa ostatnie mecze w Lidze Narodów. Polacy zagrają u siebie z Holandią, a potem na wyjeździe z Walią. Będą to dwa ostatnie sprawdziany przed mistrzostwami świata w Katarze.

Reprezentacja Polski. Powołania Czesława Michniewicza

Bramkarze: Bartłomiej Drągowski (Spezia Calcio), Radosław Majecki (Cercle Brugge), Łukasz Skorupski (Bologna), Wojciech Szczęsny (Juventus)

Obrońcy: Jan Bednarek (Aston Villa), Bartosz Bereszyński (Sampdoria Genua), Kamil Glik (Benevento), Robert Gumny (FC Augsburg), Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów), Jakub Kiwior (Spezia Calcio), Mateusz Wieteska (Clermont), Nicola Zalewski (AS Roma), Paweł Dawidowicz (Hellas Verona), Arkadiusz Reca (Spezia Calcio)

Napastnicy: Robert Lewandowski (FC Barcelona), Arkadiusz Milik (Juventus), Krzysztof Piątek (Salernitana), Karol Świderski (Charlotte FC)

Czytaj też:

Czesław Michniewicz zaskoczył powołaniami. Tych piłkarzy nikt się nie spodziewał