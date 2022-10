Córka Anny Lewandowskiej skradła show. Trenerka nie kryła dumy

Anna Lewandowska nie tylko stworzyła aplikację Diet & Training by Ann, dzięki której klienci mogą korzystać z przygotowanych jadłospisów oraz ćwiczeń, ale także organizuje obozy treningowe. Była zawodniczka karate od czasu do czasu spotyka się także ze swoimi fankami podczas tzw. Healthy Day, w trakcie którego prowadzi grupowy trening. Tym razem żona piłkarza FC Barcelony zawitała do Łodzi, gdzie razem z nią ćwiczyło 1200 osób.

Córka Anny Lewandowskiej skradła show

Lewandowskiej towarzyszyła starsza z jej córek, która trening zorganizowany w Atlas Arenie początkowo obserwowała, stojąc obok sceny. Później Klara pojawiła się jednak u boku matki i razem z nią oraz fankami trenerki wykonywała ćwiczenia. „Z Klaruni jestem taaaak bardzo dumna! Tak bardzo chciała dzisiaj być ze mną! Chyba mam swoją następczynię” – napisała Lewandowska w mediach społecznościowych, dołączając krótkie nagranie z treningu.

Postawa Klary, która najwyraźniej nie stroni od aktywności fizycznej, została doceniona też przez komentujących post Lewandowskiej. „Klarcia wymiata” – napisała prowadząca „Dzień Dobry TVN” Paulina Krupińska. „Ale super” – dodała Marina Łuczenko-Szczęsna. Zachwytu nie krył także Robert Lewandowski. „Duma" – podsumował.

Jedna z internautek zauważyła z kolei, że Klara jest szybka i zwinna. „Uczeń przerósł mistrza” – zażartowała. „Klara w szybkości wykonywania bije was na głowę” – czytamy w kolejnym komentarzu. „Wow, niesamowita dziewczynka. Jaka forma, pozazdrościć” – stwierdził ktoś inny.

