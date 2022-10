Nagła śmierć młodej triathlonistki. Policja prowadzi śledztwo

Neira Odobasić była uczestniczką jednej z najtrudniejszych dyscyplin sportowych. Triathlon dzieli się na trzy etapu: pływanie, jazda na rowerze i bieg, a Bośniaczka była w stanie ukończyć jedne z najtrudniejszych zawodów tejże dyscypliny, czyli Noresman, które odbywają się w Norwegii. Była jedną ze 160 osób, której udało się dokonać tego czynu.

Neira Odobasić nie żyje

Jako pierwszy o śmierci sportsmenki poinformował bośniacki serwis internetowy klix.ba. Neira Odobasić została znaleziona nieżywa w swoim domu w okolicach godziny 1:00 w nocy z niedzieli na poniedziałek (23/24.10). Bośniaccy funkcjonariusze policji prowadzą śledztwo w sprawie nagłego zgonu triathlonistki.

Na ten moment nie ma większej ilości informacji na temat tego, co mogło przyczynić się do śmierci Bośniaczki. Niedługo po ukończeniu zawodów Norseman Neira Odobasić motywowała młodszych sportowców swojego kraju do wkładania większej ilości serca i motywacji w wykonywaną pracę. Próbowała zachęcić dziewczęta, by przełamywały bariery.

Neira Odobasić – kim była?

Neira Odobasić od wielu lat zawodowo zajmowała się sportem, a triathlon stał się dla niej nie tylko wyzwaniem, ale przede wszystkim wielką pasją. Wspomnianego wcześniej Norsemana ukończyła na 22. miejscu w kategorii kobiet, a w klasyfikacji ogólnej uplasowała się na 103. pozycji. Zajęło jej to 14 godzin, 36 minut i 35 sekund.

Poza sportem zajmowała się także programowaniem komputerowym. Jakiś czas temu założyła własną firmę, aczkolwiek większy nacisk stawiała na życie sportowe.

