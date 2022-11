Świat rajdów samochodowych w żałobie. Zmarł dwukrotny mistrz Polski

Niedługo po urodzinach dwukrotnego mistrza Polski do mediów gruchnęła wiadomość o śmierci Zbigniewa Cieślara. Jeszcze do niedawna pozostawał aktywny zawodowo i sukcesywnie wspierał na prawym fotelu w załodze Łukasza Byśkiniewicza, z którym sięgnął po tytuł mistrza Polski w nowej klasie 3. Po tym sukcesie jego stan zdrowia znacznie się pogorszył. Lekarze zdiagnozowali u niego nowotwór kręgosłupa, z którym zmagał się do samego końca.

Zbigniew Cieślar cierpiał na nowotwór kręgosłupa

W ostatnim rajdzie poprzedniego sezonu Zbigniew Cieślar poczuł się bardzo źle w trakcie jazdy i nie był w stanie kontynuować wyścigu. Właśnie po tej sytuacji dowiedział się o swojej chorobie. Na leczenie nie było go stać, zatem zdecydował się założyć zbiórkę w serwisie zrzutka.pl.

„Wyniki okazały się bardzo złe. Stwierdzono u mnie wtórny nowotwór kręgosłupa, żeber, miednicy. Kolejne badania przynosiły kolejne złe diagnozy- poważne zmiany rakowe na narządach wewnętrznych. Onkolodzy stwierdzili, że nowotworem pierwotnym mógł być nowotwór płuc lub pęcherza moczowego. Od momentu wykrycia raka, rozpocząłem chemio- i radioterapię. Podczas leczenia nastąpił udar niedokrwienny mózgu” – pisał rajdowiec.

Zbigniew Cieślar nie żyje

Niestety, mimo walki z czasem Zbigniew Cieślar zmarł. Informację o jego śmierci przekazała Grupa Rajdowo-Wyścigowa Rozdziele za pośrednictwem Facebooka. Zmarł 11 listopada ok. godz. 21.00.

„Są takie chwile, kiedy człowiek nie wie, co napisać lub powiedzieć. Niestety dziś ok godzin 21:00 odszedł od nas Zbigniew Cieślar. Rodzinie oraz bliskim znajomym składamy najszczersze kondolencje. Zbyszku, spoczywaj w pokoju. Szok i niedowierzanie”... – czytamy.

