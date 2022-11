Cristiano Ronaldo opuszcza Manchester United ze skutkiem natychmiastowym. Klub wydał oświadczenie

Manchester United oficjalnie poinformował na swojej stronie internetowej, że Cristiano Ronaldo odchodzi z klubu. Portugalski zawodnik musi opuścić klub ze skutkiem natychmiastowym. „Czerwone Diabły” poinformowały, że doszły w tej sprawie do porozumienia z Ronaldo.

Manchester United rozwiązał kontrakt z Cristiano Ronaldo

Angielski klub podziękował CR7 za jego „ogromny wkład”, w ciągu ostatnich dwóch sezonów na Old Trafford. Cristiano Ronaldo zdobył dla „Czerwonych Diabłów” 145 bramek w 346 występach. Manchester United życzył także swojemu zawodnikowi i jego rodzinie powodzenia w przyszłości.

Na koniec oświadczenia angielski klub zaznaczył, że obecnie wszyscy są skoncentrowani, aby drużyna poczyniła postępy pod wodzą trenera Erika ten Haga. „Czerwone Diabły” liczą również, że pod wodzą holenderskiego szkoleniowca uda im się przywrócić klub na ścieżkę sukcesów.

Portugalczyk zaatakował Erika ten Haga

CR7 w ostatnim czasie udzielił kontrowersyjnego wywiadu Piersowi Morganowi. Ronaldo miał za złe trenerowi i innym niewymienionym z nazwiska osobom, że te nalegały na jego odejście z Manchesteru United w letnim okienku transferowym. – Czuję się zdradzony. Niektórzy nie chcieli mnie tu widzieć nie tylko w tym, ale też w poprzednim sezonie – powiedział Portugalczyk.

Cristiano Ronaldo na tym nie poprzestał i zaatakował ten Haga. – Nie czuję do niego szacunku, bo on nie okazuje go wobec mnie – przyznał reprezentant Portugalii. Klub wydał komunikat, w którym podkreślił, że „rozważy swoją odpowiedź po ustaleniu wszystkich faktów”. „Skupiamy się na przygotowaniach do drugiej połowy sezonu i kontynuowaniu wiary i jedności, budowanej wśród piłkarzy, trenera, całego personelu i naszych kibiców” – zaznaczono.

Czytaj też:

Najważniejszy miesiąc w karierze Ronaldo. Może przekreślić cały jego dorobekCzytaj też:

Szokujące wyznanie Cristiano Ronaldo. Przechowuje prochy zmarłego dziecka