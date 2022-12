Mamed Khalidov nie dał złudzeń Mariuszowi Pudzianowskiemu. Szybka walka legend KSW

– Starcie Mariusza Pudzianowskiego to niewątpliwie największa walka w historii KSW. Ikona kontra ikona. Doświadczymy historycznej chwili – powiedział jeden z twórców KSW Martin Lewandowski. – Nie wiem, kto wygra w tym starciu, ale myślę, że będzie się o nim mówić równie długo – mówił z kolei drugi z włodarzy organizacji Maciej Kawulski.

Obaj zawodnicy zapisali się złotymi literami na kartach historii polskiego MMA. Przed walką pomiędzy „Pudzianem” i Mamedem panowała przyjacielska atmosfera, ale Pudzianowski jasno zaznaczał, że kiedy podczas swoich walk chce wykonać swoją pracę jak najlepiej. – Wchodząc do klatki, chcę urwać głowę. Nie ma półśrodków. Albo na całość, albo wcale – przekonywał „Pudzian”. Zapewniał również, że „może wyjść jeszcze wyżej ze swoim poziomem”.

KSW 77. Mariusz Pudzianowski w zwycięski w walce z Mamedem Khalidovem

Khalidow zapowiadał, że nie będzie czekał na ruch „Pudziana” i to on zaatakuje pierwszy. Pierwsze sekundy walki pokazy, że Mamed nie blefował. Khalidov próbował kopnięcie, które zostało przejęcia przez Pudzianowskiego. Po przepychankach pod walką Mamed rzucił „Pudziana” na matę, ale szybko wstał. Po chwili Pudzianowski znowu jednak leżał w parterze po obaleniu Khalidova. Po ciosach w parterze sędzia nie miał wyjścia i przerwał pojedynek.

Po walce Pudzianowski docenił klasę rywala. Podkreślił, że dla niego już samo wyjście do klatki z Khalidoven jest powodem do dumy i nie przez przypadek jego rywal był mistrzem dwóch kategorii wagowych. Mamed z kolei po walce wygłosił deklarację, która w pierwszych zmroziła serce kibiców. Zwracając się do włodarzy KSW zadeklarował, że „więcej już w wadzie ciężkiej nie walczy”. Khalidow zazwyczaj walczy jednak w wadze półciężkiej i średniej.

