Poznaliśmy przyszłość Czesława Michniewicza. PZPN w końcu zdecydował!

31 stycznia Czesław Michniewicz oficjalnie został selekcjonerem reprezentacji Polski po odejściu Paulo Sousy. – Postawiłem na Czesława Michniewicza, który ma odpowiednie cechy i doświadczenie, by poprowadzić reprezentację w walce o mundial – powiedział po ogłoszeniu prezes PZPN Cezary Kulesza, dodając, że szkoleniowiec przekonał go do podjęcia tej decyzji swoim konkretnym planem.

Prezes PZPN postawił przed Czesławem Michniewiczem trzy cele. Najpierw miał awansować na mundial w Katarze pokonując najpierw Rosję, a później Szwecję w barażach, a kiedy udało się dostać na mistrzostwa świata, to jego celem było wyjście z grupy. Ostatnim z założeń było utrzymanie reprezentacji Polski w dywizji A Ligi Narodów.

Doniesienia medialne o rozłamie w reprezentacji

Wszystkie te cele zostały zrealizowane przez selekcjonera, co powinno dawać mu względny spokój dot. przyszłości w reprezentacji Polski. Jednak podczas tego mundialu co jakiś czas pojawiały się informacje dotyczące afer, np. premie z rządu i konflikty z piłkarzami. Tym doniesieniom selekcjoner zaprzeczał twierdząc, że nic się nie stało, jego relacje i zawodników są właściwe i nie ma pomiędzy nimi żadnych niesnasek.

Jednak rzeczywistość może być zupełnie inna, bo według nieoficjalnych ustaleń Przemysława Langiera z portalu goal.pl, kilku liderów naszej kadry postawiło ultimatum samemu prezesowi PZPN Cezaremu Kuleszy. Zagrozili, że jeśli obecny selekcjoner dalej będzie prowadził reprezentację Polski, oni z niej odejdą.

Decyzja w sprawie Czesława Michniewicza

Ostatecznie Cezary Kulesza zdecydował, że Czesław Michniewicz przestanie pełnić funkcję selekcjonera reprezentacji polski wraz z końcem kontraktu, którego termin kończy się 31 grudnia 2022 roku. „Polski Związek Piłki Nożnej informuje, że z dniem 31 grudnia 2022 roku Czesław Michniewicz przestanie pełnić funkcję selekcjonera reprezentacji Polski” – czytamy w komunikacie PZPN.

– Jednak, aby właściwie ocenić pracę selekcjonera, musieliśmy wziąć pod uwagę również inne kluczowe kwestie, takie jak długofalowy pomysł na dalsze funkcjonowanie reprezentacji oraz kierunek jej rozwoju. Dlatego, po wielu spotkaniach i analizach, podjęliśmy niełatwą decyzję o zakończeniu współpracy – tłumaczy swoją decyzję Cezary Kulesza.

Kulesza: Dziękujemy za 11 miesięcy

Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza zamieścił wpis na swoim Twitterze, w którym podziękował Czesławowi Michniewiczowi. „Trenerze, dziękujemy za 11 miesięcy pracy z reprezentacją Polski” – napisał.

Jednocześnie PZPN informuje, że w najbliższym czasie rozpocznie proces wyboru nowego selekcjonera. – Chcemy, aby w eliminacjach Euro reprezentację poprowadził trener gwarantujący jej rozwój i realizację zakładanych celów. Nowy selekcjoner musi również poprawić wizerunek drużyny narodowej i odbudować zaufanie kibiców – informuje Cezary Kulesza.

Wśród potencjalnych kandydatów wymienia się m.in. Herve Renarda, Andrija Szewczenkę, Nenada Bjelicę, Paulo Bento, Claudio Ranieriego, Domenico Tedesco, czy Andreę Pirlo. Ostatnio Piotr Koźmiński z WP Sportowych Faktów poinformował, że do PZPN zgłosił się także były trener Realu Madryt – Juan Ramon Lopez Caro.

