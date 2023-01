Tragedia w świecie polskich sportów motorowych. Nie żyje Piotr Bujak

„Nie chciałem potwierdzenia tej informacji, ale... Dziś odszedł od nas Piotrek Bujak. Kolega, przyjaciel, pasjonat motoryzacji, organizator Moto Show. Jeszcze cztery dni temu pisałem z nim o rozpoczęciu sezonu, a tu taki cios... Na razie nie jestem w stanie nic więcej napisać i odechciewa się wszystkiego” – napisał Tomasz Sadlik w zamieszczonym poście na Facebooku. Wiadomo, jak doszło do śmierci organizatora Moto Show.

Nie żyje Piotr Bujak

We wtorek, 3 stycznia Piotr Bujak zasłabł, po czym trafił do szpitala. Mimo wysiłków lekarzy i próby reanimacji, nie udało się go uratować. Od długiego czasu mężczyzna zajmował się sportami motorowymi, a ponadto był kierowcą rajdowym, instruktorem nauki jazdy, ale też angażował się w mnóstwo społecznych projektów charytatywnych.

Piotr Bujak zdobył największą rozpoznawalność dzięki organizacji imprezy motoryzacyjnej Moto Show, którego był także pomysłodawcą. Wydarzenie odbywa się cyklicznie w Bielsku-Białej i do dziś cieszy się bardzo dużą sławą. Pod zamieszczonym postem znalazło się wiele komentarzy, którymi pożegnano Piotra Bujaka.

facebook

Organizator Moto Show nie żyje

W tym roku Moto Show zostało zaplanowane na 8 i 9 lipca. Pierwotnie wydarzenie miało mieć inny charakter niż poprzednie zorganizowane. Wszystko wskazuje na to, że plany nie wejdą w życie.

„W końcówce sezonu 2022 Piotrek towarzyszył nam w ostatniej rundzie finałowej Drift Open. Rozmawialiśmy o połączeniu sił i zrobieniu wspólnie największego wydarzenia motoryzacyjnego w Bielsko-Białej w 2023 roku…” – napisano na Facebooku profilu Projekt 86 Drift Team.

facebookCzytaj też:

Nie żyje Pele. Jedna z największych legend piłki nożnej odeszła w wieku 82 latCzytaj też:

Tragiczne informacje ze świata MMA. Nie żyje gwiazda UFC