Oficjalnie: Mateusz Klich ma nowy klub! Jest oświadczenie

„Mateusz Klich jest czarno-czerwony! D.C. United zakontraktowało zawodnika z Leeds United” – brzmi treść oficjalnego oświadczenia na Twitterze.

32-letni pomocnik od długiego czasu przymierzany był jako potencjalny nowy nabytek amerykańskiego klubu, jednak do dziś nie było żadnych konkretów. W sieci pojawiły się zdjęcia z meczu NBA, na którym obecny był reprezentant Polski, co jednocześnie narodziło domysły kibiców, że oficjalne oświadczenie jego transferu do D.C. United to tylko kwestia czasu. Mieli rację.

Mateusz Klich piłkarzem D.C. United

Kilka dni temu Mateusz Klich rozegrał ostatni mecz w barwach Leeds United. Polak nie ukrywał emocji, jakie towarzyszyły mu w tamtej chwili, gdyż po ostatnim gwizdku zalał się łzami, a koledzy zorganizowali mu fantastyczne pożegnanie.

Wszystko wskazywało na to, że 32-letni pomocnik reprezentacji Polski odejdzie do MLS, o której mówiło się od dłuższego czasu. Nie było jasne, do którego klubu ma się udać, jednak najwięcej doniesień pojawiało się w odniesieniu do D.C. United, którego Mateusz Klich właśnie został ogłoszony nowym zawodnikiem.

Kariera Mateusza Klicha w Leeds United

Mateusz Klich trafił do Leeds United w 2017 roku z holenderskiego Twente. W pierwszym sezonie rozegrał zaledwie cztery spotkania dla angielskiej ekipy, a następnie trafił na wypożyczenie do FC Utrecht, które okazało się dla niego bardzo korzystne. Już w sezonie 2018/19 był kluczowym piłkarzem drużyny z Elland Road, występując w 48 meczach, w których zdobył 10 goli i 9 asyst.

Łącznie dla Leeds 32-latek rozegrał blisko 200 spotkań. Jego dorobek stanowią 24 gole oraz 21 asyst.

