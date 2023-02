Reprezentantka Polski zmieni klub? Włosi i Turcy zainteresowani zawodniczką Chemika Police

Agnieszka Korneluk uchodzi za pewny punkt reprezentacji Polski i Grupa Azoty Chemika Police. Z klubem od lat nie schodzi z najwyższego stopnia podium Tauron Ligi. Z kolei w poprzednim sezonie reprezentacyjnym nieoczekiwanie dotarła z biało-czerwonym zespołem do ćwierćfinału mistrzostw świata. Dobra gra przykuwa uwagę zagranicznych ekip.

Agnieszka Korneluk zmieni klub? Trzy drużyny zainteresowane transferem

Według włoskiego portalu ivolleymagazine.it mierząca 199 centymetrów wzrostu siatkarka może przenieść się do Turcji lub Włoch. W pierwszym przypadku mowa o Eczacibasi Stambuł, to znaczy niepokonanych liderkach ligi tureckiej i grupy E Ligi Mistrzyń (w której występuje także Chemik). Tamtejsze zawodniczki prowadzi Ferhat Akbas, który w latach 2019-2021 trenował zespół z Polic. Turecki szkoleniowiec miał okazję długo współpracować ze środkową, która za jego kadencji stała się jedną z najlepszych polskich zawodniczek na swojej pozycji.

Zainteresowany pozyskaniem środkowej ma być również selekcjoner reprezentacji Polski, Stefano Lavarini. Włoch przedłużył ostatnio kontrakt z Igor Gorgonzola Novarą i być może będzie chciał pracować w klubie z zawodniczką z kadry. Rywalem Novary o Korneluk jest także Volley Vallefoglia, dziesiąty zespół w tabeli Serie A.

Agnieszka Korneluk występowała już w Serie A

Agnieszka Korneluk, znana także pod panieńskim nazwiskiem Kąkolewska, miała już okazję występować na Półwyspie Apenińskim. W sezonie 2018/2019 reprezentowała barwy Pomi Casalmaggiore. Rok później przeniosła się do Savino Del Bene Scandicci. Gdyby znów zagrała w Serie A, dołączyłaby do polskiej kolonii. We włoskiej ekstraklasie występują dziś Joanna Wołosz (Imoco Conegliano), Martyna Grajber (Pinerolo), Olivia Różański (Chieri) i Magdalena Stysiak (Vero Volley Milano).

