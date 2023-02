Wielki transfer w NBA. Gwiazda ligi odchodzi z Brooklyn Nets

Szybko zakończyła się saga transferowa z udziałem Kyriego Irvinga. Po dwóch dniach od zażądania wymiany, Brooklyn Nets wytransferowali go do Dallas Mavericks. Tam ma stworzyć skuteczny duet na obwodzie z Luką Donciciem, jednym z najskuteczniejszych koszykarzy obecnego sezonu NBA.

Kyrie Irving i Luka Doncić zagrają razem w Dallas Mavericks

Dallas Mavericks chcieli zapewnić wsparcie Donciciowi, największej gwieździe zespołu Jasona Kidda. Skusili się na Irvinga, który kilka dni temu zażądał wymiany z Brooklyn Nets. Jak podaje Shams Chanaria z „The Athletic”, wraz z mistrzem NBA z 2016 roku do Dallas udaje się także Markieff Morris. Z kolei Brooklyn otrzyma Spencera Dinwiddiego, Doriana Finney’a-Smitha, pierwszorundowy wybór w drafcie 2029 i dwa drugorundowe wybory w latach 2027 i 2029.

Brooklyn jeszcze niedawno liczył na sukces z duetem Kyrie Irving-Kevin Durant. Gwiazdy NBA nie dały jednak Nets upragnionego mistrzostwa. W sumie zagrali razem tylko w 74 spotkaniach. W obecnym sezonie więcej punktów zdobywa Durant, lecz mierzący 188 centymetrów rozgrywający nie prezentuje się źle. W dotychczasowych 40 spotkaniach sezonu, w jakich wystąpił, zdobywał po 27,1 punktów i 5,3 asyst na mecz.

Płaska ziemia, antysemityzm i zawieszenie – kontrowersje Kyrie Irvinga

Irving to postać znana nie tylko ze względu na umiejętności sportowe. Przez lata zasłynął wypowiedziami o płaskiej ziemi czy podejrzanym stosunku do szczepień (nie mógł występować w domowych meczach zespołu). W ubiegłym roku Nets zawiesili go za udostępnienie na Twitterze linku do dokumentu „Hebrew to Negroes: Wake up Black America”, zawierającego według ekspertów wiele antysemickich wątków.

