Zapadła decyzja ws. trenera polskiego klubu. Jego zespół błyszczy w PlusLidze

Projekt Warszawa słabo rozpoczął sezon PlusLigi. Zespół ten miał cały czas utrzymywać się w czołówce tabeli, mocno zawodził. Pod wodzą Roberto Santillego stołeczni wygrali zaledwie pięć spotkań. Gdy żegnano się z Włochem, ekipa zajmowała miejsce poza strefą play-off i nie zakwalifikowała się do ćwierćfinału Pucharu Polski.

Projekt Warszawa rewelacją ostatnich tygodni w PlusLidze

Piotr Graban trafił do Warszawy w 2019 roku wraz z Andreą Anastasim, gdy ten przechodził z Trefla Gdańsk. Gdy starszy z trenerów odszedł po minionym sezonie do Sir Safety Perugii, młodszy pozostał na stanowisku, wspomagając Santillego. Zastąpił go po słabych wynikach, niemal z marszu odmieniając zespół. Projekt zaczął grać znacznie lepiej. Pod wodzą nowego szkoleniowca wygrał dziewięć z dziesięciu spotkań, przegrywając tylko z Asseco Resovią.

Od czasu porażki z obecnym liderem PlusLigi, Projekt zostawił w pokonanym polu między innymi PGE Skrę Bełchatów, Ślepsk Malow Suwałki czy Grupa Azoty Zaksę Kędzierzyn-Koźle. Mistrzowie Polski byli bezradni, przegrywając w ostatniej kolejce z Warszawianami 1:3.

Piotr Graban zostaje na stanowisku

Dzięki dobrej grze Projekt zajmuje obecnie piąte miejsce. Jak informuje „Przegląd Sportowy”, Graban dostał zapewnienie, że pozostanie na stanowisku do końca sezonu. Młody szkoleniowiec oprócz funkcji pierwszego szkoleniowca pełni również rolę selekcjonera reprezentacji Gruzji U-19. W przeszłości pracował z Polonią Londyn, a także był asystentem w żeńskich klubach – PGE Atomie Treflu Sopot i Gedanii Gdańsk.

