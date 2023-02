Wstrząsająca relacja polskiego siatkarza z Turcji. „Koszmarne sceny, jak z filmu katastroficznego”

Bartosz Bućko od początku obecnego sezonu reprezentuje barwy tureckiego Hatayasporu. Klub z regionu Hatay ma swoją siedzibę w Antiochii – jednym z miejsc, gdzie trzęsienie ziemi wyrządziło gigantyczne szkody. Gdy ewakuował się wraz z rodziną, postanowił przedstawić swoją relację z tragicznych wydarzeń.

Polski siatkarz relacjonuje trzęsienie ziemi

Bućko wracał z zespołem z wyjazdowego meczu, gdy dowiedział się, że region, w którym mieszkał, nawiedziło trzęsienie ziemi. Pierwsze obawy dotyczyły losu jego żony i synka, śpiących w Antiochii.

– Graliśmy na wyjeździe, wracaliśmy autobusem. Około trzeciej w nocy obudzili mnie koledzy. Mówią: „zadzwoń do rodziny, bo było trzęsienie ziemi w Hatay”. Żona odebrała telefon za drugim razem, będąc już na zewnątrz z naszym dziesięciomiesięcznym synkiem. Wtedy zeszło ze mnie powietrze – opowiadał Bućko Polsatowi Sport.

Bartosz Bućko: Sceny jak z filmu katastroficznego

Jak dodał 28-latek, nie potrafił sobie wyobrazić widoku zniszczonego miasta. Gdy wjechał, zdał sobie sprawę, że sprawy przybrały bardzo zły obrót, a żywioł wyrządził gigantyczne szkody.

– Jadąc, wyobrażałem sobie, jak może to wyglądać. Myślałem, że budynki nie są zawalone. Im bardziej zbliżaliśmy się do tego miejsca, uświadomiłem sobie, że nie jest kolorowo. Kiedy wjechaliśmy do Antiochii, przeraziłem się. Co drugi budynek był zawalony, ulice były nieprzejezdne, główny szpital przy samym wjeździe do miasta był mocno zachwiany. Koszmarne sceny, jak z filmu katastroficznego – opisywał.

Tragiczny bilans trzęsienia ziemi w Turcji

Tereny Turcji i Syrii nawiedziło trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,8 oraz liczne wstrząsy wtórne. Według oficjalnych danych zginęło łącznie ponad pięć tysięcy osób. Organizacja Narodów Zjednoczonych szacuje, że pomocy może potrzebować ponad dwadzieścia milionów osób.

