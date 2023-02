Wiemy, z kim zagra Jeremy Sochan. Trafił do ekipy znanego środkowego

Po latach przerwy znów mamy polskiego koszykarza w NBA. Jeremy Sochan w najlepszej lidze świata radzi sobie coraz lepiej. Nie umknęło to uwadze organizatorom rozgrywek, którzy zaprosili go do wzięcia udziału w Weekendzie Gwiazd.

Z tą drużyną zagra Jeremy Sochan

Obecny Rising Stars Challenge oznacza nie jeden, a trzy pojedynki najlepszych młodych koszykarzy. Spośród grupy 21 osób (10 debiutantów i 11 drugoroczniaków) trzech byłych zawodników NBA, Pau Gasol, Deron Williams i Joakim Noah, wybrało w formie draftu koszykarzy do swoich ekip.

Pierwszy wybierał Hiszpan, sięgając po Paolo Banchero z Orlando Magic, numer 1 ostatniego draftu. Williams skusił się na Franza Wagnera (również z tego samego klubu), a Francuz postawił na Evana Mobley’a. Były center m.in New York Knicks czy Chicago Bulls, laureat nagrody dla najlepszego obrońcy ligi w 2014 roku, wybrał Sochana jako pierwszego w czwartej rundzie ceremonii.

Oprócz zespołów trzech byłych gwiazd udział weźmie także ekipa Jasona Terry’ego, składająca się z siedmiu koszykarzy G League, zaplecza NBA. Mecze półfinałowe (rozgrywane w nocy z piątku na sobotę 17 lutego) będą rozgrywane do zdobycia przez pierwszą drużynę 40 punktów. Z kolei finał wygra ten, kto pierwszy rzuci „25” oczek.

Atrakcje NBA All-Star Weekend

Mecze Wschodzących Gwiazd nie będą jedyną atrakcją całego weekendu. Na kibiców czeka także między innymi konkurs wsadów i rzutów za trzy punkty, a w niedziele słynny All-Star Game z udziałem największych postaci ligi.

