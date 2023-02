Polak wyróżniony na gali „FIFA The Best”. Ten gol pozwolił mu zdobyć nagrodę!

Polscy ampfutboliści są coraz bardziej doceniani na arenie międzynarodowej. 27 lutego wielki sukces odniósł jeden z nich, ponieważ na gali „FIFA The Best” jego bramka została uznana za najpiękniejszego gola roku. W związku z tym nasz rodak otrzymał „Ferenc Puskas Award”, którą ustanowiono na cześć legendarnego napastnika z Węgier.

„FIFA The Best”. Marcin Oleksy zdobył najpiękniejszą bramkę 2022 roku

Zawodnik Warty Poznań walczył o ten tytuł z dwoma znanymi na całym świecie piłkarzami. W gronie nominowanych znaleźli się bowiem również Richarlison (Tottenham Hotspur) oraz Dmitri Payet (Olympique Marsylia). I choć ich trafienia również były wyjątkowej urody, to jednak Polakowi przyznano to prestiżowe wyróżnienie.

Tym samym Oleksy stał się pierwszym ampfutbolistą w historii, który został nagrodzony w ten sposób. Cudowne trafienie, które pozwoliło naszemu rodakowi sięgnąć po tę nagrodę, miało miejsce podczas meczu PZU Amp Futbol Ekstraklasy. Warta Poznań mierzyła się wówczas ze Stalą Rzeszów. W jednej z akcji Oleksy otrzymał dośrodkowanie od jednego z kolegów. Kiedy futbolówka nadleciała do niego z prawego skrzydła, złożył się do przewrotki i idealnym uderzeniem pokonał golkipera drużyny przeciwnej.

– Dzień dobry wszystkim, miło was widzieć. Trudno mi było marzyć o takiej nagrodzie. Dziś stoję przed wami z nagrodą za najpiękniejszą bramkę świata. Chciałbym zadedykować ją Ewelinie, Tomkowi, Tosi. To dzięki nim po wypadku podniosłem się i jestem w tym miejscu i strzela tak piękne gole. Dziękuję też całemu środowisku, które stworzyło tak piękny sport, jak Amp Futbol. Dzięki wam możemy się spełniać – powiedział Marcin Oleksy na gali, odbierając nagrodę. Cytował go „Przegląd Sportowy”.

twitterCzytaj też:

Młody talent z Brazylii chce grać dla reprezentacji Polski. „To niezły pomysł, prawda?”Czytaj też:

„Pracowałem w tym klubie dwa lata. Jedyne, czego się dorobiłem, to migotanie przedsionków serca”