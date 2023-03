Szokujące słowa polskiego trenera. „Nie przeszkadza mi rywalizacja z Rosjanami i Białorusinami”

Sprawa występów sportowców z Rosji i Białorusi na arenie międzynarodowej budzi ogromne kontrowersje. Mało państw otwarcie popiera pomysł z dopuszczeniem ich do startów. Często pojawia się pomysł rywalizacji pod neutralną flagą, lecz jak pokazują poprzednie imprezy, nie zdaje to egzaminu w takim stopniu, jak powinno. Zdaniem polskiego trenera, dopuszczenia sportowców z zawieszonych krajów, nie należy odbierać w kategorii wspierania agresji.

Kontrowersyjne słowa polskiego trenera nt. występów Rosjan i Białorusinów

Tomasz Kryk to trener polskich kajakarek. W programie „7 dni sport” w TVP Sport wypowiadał się na temat rywalizacji Rosji i Białorusi na arenach sportowych. Szkoleniowiec przedstawił swój punkt widzenia, który został odebrany jako kontrowersyjny. Jego zdaniem blokada sportowców ze wschodu jest powiązywaniem polityki ze sportem.

– Mnie osobiście rywalizacja z Rosjanami i Białorusinami nie przeszkadza. Tym bardziej, jeżeli obserwuję na co dzień w rozrywkach wielkoszlemowych czy ATP Tour udział zawodników z tamtych państw. Pewnie znajdą się zawsze obrońcy, ludzie, którzy tłumaczą, że przypadek każdego sportowca powinniśmy rozpatrzeć indywidualnie. Jako trener i sportowiec też nie chciałbym, żeby kiedyś z jakichś przyczyn politycznych czy takich, a nie innych reakcji moich władz w Polsce, ktoś mnie wykluczył z rywalizacji. Uważam, że to mój zawód i moich zawodniczek. A tym bardziej kariera w sporcie ogranicza się do 10-15 lat – powiedział Kryk przed kamerą Telewizji Polskiej.

Medalistka olimpijska krytykuje wypowiedź Tomasza Kryka

Słowa polskiego trenera wywołały ogromne poruszenie. Zdziwienia, a nawet złości nie ukrywała podwójna medalistka olimpijska we wioślarstwie, Agnieszka Kobus-Zawojska. Powołała się na przykład koleżanki po fachu, której mąż leży ranny po postrzale w Ukrainie. Skrytykowała także Thomasa Bacha, szefa MKOl-u. Zdaniem 32-latki to „on powinien powiedzieć „nie” dla Rosji i Białorusi”.

