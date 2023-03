Iga Świątek wycofuje się z dwóch turniejów. Tenisistka wydała oświadczenie

Zgodnie z przewidywaniami i wcześniejszymi doniesieniami Iga Świątek ogłosiła, że nie weźmie udziału w Miami Open oraz Billie Jean King Cup. Powodem są jej kłopoty zdrowotne, o których publicznie wspominała już wcześniej. Mówiła o nich tuż po tym, jak w Indian Wells przegrała z Jeleną Rybakiną. Przyznała wówczas, iż zmaga się z urazem, dlatego nie była w stanie rywalizować na najwyższym poziomie. W amerykańskim turnieju raszynianka odpadła na etapie półfinału.

Iga Świątek wycofała się z Miami Open i Billie Jean King Cup

„Wiecie, że w i po Dosze zmagałam się z ostrą infekcją. Była dopuszczona do gry, ale silny epizod kaszlowy doprowadził do urazu żebra. Z zespołem staraliśmy się poradzić sobie z tym tak długo, jak było to dla mnie bezpieczne” – czytamy w komunikacie, który opublikowała tenisistka między innymi na swoim Twitterze.

„W ostatnich dniach analizowaliśmy dane, a mój lekarz przygotował diagnozę. Niestety, ciągle odczuwam duży ból, dyskomfort i nie jestem w stanie grać. Potrzebuję przerwy, żeby wyzdrowieć, dlatego muszę zrezygnować z udziału w Miami Open i Billie Jean King Cup” – poinformowała. W rozgrywkach, które odbywają się na Florydzie, miała grać od drugiej rundy, a pierwszy mecz rozegrać 23 lub 24 marca. Tak się jednak nie stanie.

Iga Świątek jeszcze nie wie, kiedy wróci do gry

Na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie Iga Świątek wróci na kort. „Będę dawała znać, jaki kolejny turniej zagram, bo to zależy od procesu zdrowienia i rekomendacji mojego teamu medycznego. Mam za sobą najlepszy zespół, więc potrzebujemy jedynie trochę czasu, żeby sobie z tym poradzić. To bardzo trudna decyzja, ale zdrowie jest najważniejsze” – stwierdziła pierwsza rakieta rankingu WTA.

Czytaj też:

Jelena Rybakina dokonała wyjątkowego czynu. Kibice czekali na to lataCzytaj też:

Iga Świątek za burtą Indian Wells. Tenisistka walczyła nie tylko z Jeleną Rybakiną