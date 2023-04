Startuje II edycja akcji „Wygrywamy zaczyna się od Wy”! Do podziału na dofinansowanie obiektów sportowych i kulturalnych aż 4 800 000 zł

Akcja „Wygrywamy zaczyna się od Wy” składa się z trzech elementów: konkursu przeprowadzonego przez Fundację LOTTO im. Haliny Konopackiej, loterii promocyjnej oraz towarzyszącej całemu projektowi kampanii marketingowej.

Przebieg akcji Totalizatora Sportowego

Pierwszy etap konkursu rozpoczyna się 20 kwietnia i polega na zgłaszaniu pomysłów oraz wniosków. Pomysły, za pośrednictwem www.gramywygrywamy.pl, mogą zgłaszać wszyscy zainteresowani, którzy w swojej okolicy dostrzegają potrzebę budowy, modernizacji, remontu albo doposażenia obiektu sportowego lub kulturalnego. Wnioski są dedykowane dysponentom infrastruktury, do których należą: właściciele, najemcy bądź dzierżawcy obiektów sportowych i kulturalnych (organizacje pozarządowe, samorządy terytorialne, muzea czy inne zarejestrowane instytucje kulturalne lub sportowe). Pomysły mają być wskazówką dla dysponentów odnośnie zapotrzebowania na lokalny projekt. Jeśli dany wniosek pokryje się z pomysłem – otrzyma dodatkowe punkty w trakcie oceny. Termin na zgłoszenie zarówno pomysłów, jak i wniosków mija 5 czerwca 2023 roku.

– Zasięg pierwszej edycji „Wygrywamy zaczyna się od Wy” przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. Byliśmy pod wrażeniem zaangażowania społeczności lokalnych w głosowanie i promowanie projektów ze swoich miejscowości. Dlatego w tym roku budżet na dofinansowanie obiektów jest większy i wynosi łącznie 4 800 000 zł. W tej akcji zwycięstwo zaczyna się od nas – bo każdy dorosły Polak może zgłosić pomysł na inwestycję, a w drugim etapie zagłosować na wybrany projekt. Dlatego Wygrywamy naprawdę zaczyna się od Wy. Całość zakończy się uroczystą galą z udziałem laureatów. Mamy nadzieję, że w tym roku pobijemy rekord liczby zgłoszonych wniosków, pomysłów oraz oddanych głosów – skomentowała Magdalena Kopka-Wojciechowska, Członek Zarządu Totalizatora Sportowego.

Rozwój sportu i kultury

– Dzięki Totalizatorowi Sportowemu infrastruktura sportowa i kulturalna w Polsce od lat otrzymuje rekordowe środki, które pozwalają na jej rozwój. Cieszę się, że ta pomoc dociera także w formie dodatkowych akcji, które są skierowanie przede wszystkim do lokalnych społeczności. Jest to dla mnie szczególne, bo sam zaczynałem trenować na małych obiektach sportowych, które często wymagały unowocześnienia. Trzymam kciuki za kolejny sukces, bo wygrywamy razem, a „Wygrywamy zaczyna się od Wy” – powiedział Robert Lewandowski, jeden z najlepszych piłkarzy na świecie i Ambasador akcji.

Druga edycja „Wygrywamy zaczyna się od Wy” to nie tylko większy budżet, lecz także większa liczba wniosków, które zostaną zakwalifikowanie do drugiego etapu konkursu – będzie ich 6 z każdego województwa. Rozpocznie się on 17 sierpnia 2023 roku, a jego głównym punktem będą loteria promocyjna oraz głosowanie graczy LOTTO. Dzięki głosowaniu powstanie lista rankingowa najbardziej pożądanych lokalnych inwestycji. Na jej podstawie Zarząd Fundacji LOTTO wybierze laureatów. Wyniki zostaną ogłoszone do 28 września 2023 roku na stronie www.fundacjalotto.pl. Organizatorem konkursu jest Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej.

Regulamin konkursu dostępny jest na: www.fundacjalotto.pl/sportowo-kulturalnie-lokalnie

Harmonogram konkursu:

I etap: 20.04-5.06.2023 r. – zgłaszanie pomysłów i przyjmowanie wniosków

II etap: 17.08-18.09.2023 r. – loteria promocyjna oraz głosowanie graczy LOTTO

III etap: do 28.09 – ogłoszenie wyników oraz uroczysta gala

„Wygrywamy zaczyna się od Wy” – edycja 2022

Pierwsza edycja akcji „Wygrywamy zaczyna się od Wy” rozpoczęła się 22.07.2022 r. i zakończyła 30.11.2022 r. wyłonieniem 27 laureatów. Wówczas kwota dofinansowania projektu na jedno województwo wynosiła do 200 000 zł, co łącznie dało 3 200 000 zł, które Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej przekazała zwycięzcom. W sumie do Fundacji wpłynęło 540 wniosków z całej Polski, do II etapu zakwalifikowano 80 wnioskodawców (po 5 z każdego województwa) a gracze LOTTO oddali blisko 4 000 000 głosów. Najwięcej, bo ponad 139 000 głosów otrzymała gmina Ogrodzieniec, na terenie której, w okolicach Zamku, powstanie strefa kulturalna, w tym m.in. plenerowe kino. Dzięki środkom z konkursu Ośrodek Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach wybuduje plac do rozgrywania gier plenerowych na terenie swojego stadionu, Gminny Ośrodek Kultury w Lubrzy wyposaży swoją scenę w nowe oświetlenie i nagłośnienie, a gmina Dobra wyremontuje boisko sportowe. Pełna lista laureatów znajduje się na stronie: www.fundacjalotto.pl/wp-content/uploads/2022/11/Wyniki-2-etapu-konkursu-Sportowo-Kulturalnie-Lokalnie.pdf.