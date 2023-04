Jak się inwestuje w polski sport

Sport to jedna z najlepszych form spędzania wolnego czasu. Co ważne, interesuje się nią coraz więcej Polaków. Jak wynika z raportu „Polski sportowy PKB”, opracowanego przez SpotData na zlecenie PKN Orlen, liczba osób uprawiających sport w klubach sportowych wzrosła o ponad jedną trzecią, z 900 tys. do 1,2 mln os. A większe zainteresowanie sportem przekłada się na większe zainteresowanie sponsorów. Dane zaprezentowane przez firmę badawczo-konsultingową Sponsoring Insight wskazują, że od 2012 roku wartość polskiego rynku sponsoringu sportu wzrosła aż o 64 proc. (dekadę temu było to ok. 743 mln zł, podczas gdy w ubiegłym roku – już ponad 1,2 mld zł).

Poprawia się też kondycja resortu sportu. Ministrer sportu i turystyki Kamil Bortniczuk potwierdził w mediach, że w ubiegłym roku sport miał rekordowe finansowanie państwa. – Budżet (ministerstwa – red.) na 2022 rok zamknął się kwotą 2,4 mld zł, a na 2023 rok wzrośnie o kolejny ponad 1 mld zł – odświadczył. Ponadto, jak poinformowała na Forum Sponsoringu Sportu 2022 sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Anna Krupka – w latach 2016-2022 z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przeznaczono 3,5 mld zł na rozwój infrastruktury sportowej.

SSP na czele stawki

W polskim sponsoringu sportu główną rolę odgrywają spółki Skarbu Państwa. Prym wiedzie pod tym względem Orlen. Koncern podaje, że od 2015 r. zwiększył nakłady na ten cel o 180 proc. W ostatnich pięciu latach sportowcy sponsorowani przez konsorcjum zdobyli 150 medali na igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata i mistrzostwach Europy. Wszystkich sportowców, którzy tworzą Grupę Sportową Orlen i Orlen Team jest ponad 300.

Poza Orlenem jednym z największych mecenasów polskiego sportu jest PZU – sponsor m.in. Igi Świątek, którego świadczenia na sport w ciągu roku wzrosły o ok. 30 proc. Z kolei PKO BP to sponsor tytularny piłkarskiej Ekstraklasy. Enea inwestuje m.in. w żużel, triathlon i badminton, natomiast Energa jest mecenasem toruńskiego sportu oraz Amp Futbolu. PGE jest sponsorem m.in. siatkarskiego klubu Skra Bełchatów, KGHM – piłkarskiego Zagłębia Lubin, a JSW – sponsorem tytularnym siatkarzy Jastrzębskiego Węgla.

Sportowy mecenat spółek skarbu państwa uwidacznia się też w formie współpracy z Polskim Komitetem Olimpijskim. Przykładowo, Totalizator Sportowy wspiera polskich olimpijczyków na igrzyskach już od 1994 roku.

Największy udział w wydatkach na zakup praw sponsorskich w minionym roku, aż 31,7 proc., miała branża energetyczna, na czele z PKN Orlen, Eneą, Energą, PGE, PGNiG i Tauronem. 8,3-proc. udział mają zakłady i gry losowe. Na najniższym stopniu podium z 6,1-proc. udziałem jest branża FMCG (produkty szybkozbywalne).

Polski sport wspiera też oczywiście biznes prywatny. Na trykotach zawodników znajdziemy logotypy takich marek jak 4F, partnera technicznego Polskiego Związku Koszykówki i reprezentacji Polski koszykarek i koszykarzy; InPostu – sponsora reprezentacji Polski w piłce nożnej mężczyzn, Plusa – sponsora polskiej siatkówki czy STS – sponsora Lecha Poznań czy Górnika Łęczna. Koncern motoryzacyjny Suzuki jest partnerem rozgrywek piłki ręcznej – PGNiG Superligi i PGNiG Superligi Kobiet.

Najbardziej atrakcyjne dyscypliny

Najwięcej firmy inwestują w piłkę nożną – nic dziwnego, to w końcu najchętniej oglądany sport na świecie. Według danych Sponsoring Insight udział futbolu w przychodach ze sprzedaży praw sponsoringowych wynosi 37,1 proc. Za piłką nożną plasują się siatkówka, sporty motorowe i koszykówka. Ta ostatnia dyscyplina w Polsce odbija się od finansowego dołka. Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Związku Koszykówki, w niedawnym wywiadzie dla „Wprost” przyznał, że w naszym kraju sport jest niedowartościowany i trzeba cały czas udowadniać, że to jest najlepsza forma reklamy dla biznesu. – Daje on największe korzyści marketingowe dla spółek, które chcą się przy tym sporcie pokazać – mówił Piesiewicz.

Na początku kadencji Piesiewicza finanse polskiej koszykówki były w opłakanym stanie, prezes PZKosz zastał 7-8-milionowe długi, które udało się spłacić, m.in. podpisaniem umów sponsorskich z takimi markami jak 4F, Molten czy Suzuki. – Jeżeli chodzi o ligę, to na początku mojej kadencji miała 3-4 mln zł przychodu, a dziś mamy ponad 20 mln. Z tego punktu operacyjnego i finansowego związek i liga są teraz w dobrej kondycji finansowej – mówił. Ponadto dobry wynik w Eurobaskecie 2022 sprawił, że zainteresowanie tą dyscypliną wzrosło. Według szacunków Piesiewicza, obecnie polska koszykówka ma około 50 mln zł przychodów.

Ulgi podatkowe na sponsoring sportu

Do sponsingu sportu zachęcają nie tylko potencjalne korzyści wizerunkowo-marketingowe, ale i ulgi podatkowe. W nowych przepisach podatkowych, które weszły w życie 1 stycznia 2022 r. pod nazwą “Polski ład”, pojawiła się możliwość odliczenia wydatków na działalność sportową, taką jak m.in. finansowanie klubu sportowego, stypendium sportowego oraz imprezy sportowej, która nie jest imprezą masową.

Inwestorzy mogą odliczyć nawet 50 proc. kosztów uzyskania przychodów poniesionych na określone cele, w tym na działalność sportową. Ulga ta jest skierowana dla podatników PIT, którzy osiągają przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, z której dochody są opodatkowane na ogólnych zasadach według skali podatkowej lub podatkiem liniowym oraz uzyskujących przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych podatników CIT.