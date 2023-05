Bilety na igrzyska w Paryżu rozchodzą się błyskawicznie. Co z polskimi kibicami?

Letnie igrzyska w Paryżu rozpoczną się dokładnie 26 lipca 2024 roku. Już teraz wygląda jednak na to, że w stolicy Francji pojawią się kibice sportu z całego świata, chcący na własne oczy zobaczyć to najważniejsze wydarzenie sportowe. „Igrzyska szeroko otwarte” – pod takim hasłem firmowana jest impreza, która potrwa do 11 sierpnia.

Bilety na igrzyska w Paryżu (2024) idą jak woda

Organizatorzy poinformowali, że sprzedano już 68 procent wszystkich dostępnych wejściówek, jeśli mowa o paryskiej imprezie. Przekładając na dokładne liczby, kibice wykupili już 6,8 mln wejściówek na dostępnych 10 mln. To świetny wynik, biorąc pod uwagę, ze impreza olimpijska odbędzie się za nieco ponad rok.

Największym zainteresowaniem wśród kibiców cieszy się turniej piłki nożnej. To dosyć zaskakująca informacja, biorąc pod uwagę, że w przypadku rywalizacji olimpijskiej, w grze widać najczęściej młodzieżowe reprezentacje poszczególnych krajów.

Piłka nożna zdecydowanie zdystansowała inne gry zespołowe w Paryżu, m.in. koszykówkę, piłkę ręczną czy siatkówkę. Świetnie sprzedawały się również nowe odsłony rywalizacji olimpijskiej. Breakdance czy wspinaczka sportowa, to sprzedaż praktycznie wszystkich wejściówek w mniej niż dwie godziny.

Gigantyczna impreza sportowa w stolicy Francji

Widać, że kibice są stęsknieni za możliwością dopingowania i przeżywania olimpijskich emocji na stadionach. Niestety, ze względu na COVID-19 nie było takiej możliwości przy igrzyskach w Tokio (2021). Ostatnio kibice mogli w pełni cieszyć się „normalnością” olimpijską w 2016 roku, podczas imprezy w Rio de Janeiro.

Paryż może być odpowiedzią na tęsknotę za duchem rywalizacji w ruchu olimpijskim. Jak widać po zainteresowaniu biletami, w stolicy Francji zapowiada się naprawdę wyjątkowa impreza. Polscy kibice powinni jednak spieszyć się z kupnem wejściówek. Taką możliwość można znaleźć na specjalnie dedykowanej stronie internetowej.

