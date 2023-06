Media: Marciniak odsunięty od finału LM. Jeszcze dziś ma zapaść oficjalna decyzja

Szymon Marciniak nie będzie sędzią finałowego spoktania Ligi Mistrzów pomiędzy Manchesterem City a Interem Mediolan. Jak donosi dziennikarz „Kanału Sportowego”, Tomasz Smokowski, federacji UEFA nie spodobała się ostatnia aktywność polskiego sędziego, który pojawił się na spotkaniu organizowanym przez Sławomira Mentzena, polityka „Konfederacji”

Szymon Marciniak odsunięty od finału Ligi Mistrzów

Jak powiedział w „Kanale Sportowym” Smokowski, UEFA ma dziś ogłośić decyzję o zawieszeniu Marciniaka

– Wiem to z bardzo dobrego źródła – dziś w nocy Marciniak został odsunięty od finału. UEFA w gorącej wodzie kąpana póki co odsunęła go od tego meczu. Około 9:20 zostanie podjęta ostateczna decyzja. Wiele osób próbuje odkręcić pierwszą decyzję UEFA – powiedział Smokowski w programie.

Szymon Marciniak pojawił się na spotkaniu Sławomira Mentzena

Szymon Marciniak pojawił się na organizowanej przez polityka Konfederacji, Sławomira Mentzena. Nie spodobało się to stowarzyszeniu „Nigdy Więcej”, które oficjalnie złożyło skargę na polskiego arbitra. W oświadczeniu, które zamieścili w mediach społecznościowych możemy przeczytać o szoku wywołanym obecnością Marciniaka na spotkaniu z Mentzenem, znanym ze swojej „skrajnie prawicowej polityki”.

„Jesteśmy zszokowani i zbulwersowani publicznym skojarzeniem Marciniaka z Mentzenem i jego odmianą toksycznej skrajnie prawicowej polityki. Jest to niezgodne z podstawowymi wartościami fair play, takimi jak równość i szacunek. Wzywamy sędziego do przyznania się do błędu. Jeśli tego nie zrobi, uważamy, że UEFA i FIFA powinny wyciągnąć konsekwencje” – napisał Rafał Pankowski, jeden z założycieli stowarzyszenia.

Czytaj też:

Jordi Alba zażartował z Roberta Lewandowskiego. „Wszyscy poza nim...”Czytaj też:

Fernando Santos powołuje kolejnych graczy. Młode talenty pomogą w przygotowaniach

Wkrótce więcej informacji