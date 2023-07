Igrzyska olimpijskie w Polsce? Padły zaskakujące słowa ministra Bortniczuka

Barierę 50 medali podczas Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023 przekroczyły reprezentantki i przekroczyli reprezentanci Polski. Nasza kadra rywalizowała na arenach rozsianych na południu kraju, od Krakowa do Wrocławia. Złoto zdobył m.in. Dawid Kubacki podczas sobotniego konkursu na Wielkiej Kroki w Zakopanem.

Minister Kamil Bortniczuk zapowiada igrzyska olimpijskie w Polsce?

Koniec sportowego wydarzenia to też czas podsumowań. Odbyła się specjalna konferencja, w której zebrano najważniejsze informacje związane z igrzyskami organizowanymi w Polsce. Głos podczas spotkania zabrał m.in. minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk.

„Umocniliśmy pozycję Polski w świecie międzynarodowego sportu. Sprawdziliśmy się w organizacji multidyscyplinarnych igrzysk, to dobry prognostyk przed organizacją igrzysk olimpijskich” – czytamy słowa ministra Bortniczuka, cytowane na Twitterze.

Trzeba przyznać, że hasło „igrzysk olimpijskich” po raz kolejny pojawiające się przy okazji Polski, to nic nowego. Strona polska próbowała już podchodzić do organizacji największego wydarzenia sportowego świata w zimowym wydaniu. Ostatecznie impreza, która miała odbyć się w 2022 roku w Krakowie i na Słowacji, nie doszła do skutku.

Podobnie było w przypadku Zakopanego, jeszcze wcześniej, bo w 2006 roku.

Igrzyska europejskie, wcześniej The World Games we Wrocławiu

Nie jest jednak wykluczone, że słowa ministra Bortniczuka będą miały przełożenie w perspektywie kolejnej dekady. Na początku 2023 roku pojawiły się bowiem wieści dotyczące konsultacji Ministerstwa Sportu i Turystyki w sprawie zimowych igrzysk olimpijskich – ponownie w Polsce i Słowacji – tylko w 2034 roku.

Póki co polska organizacja mogła się wykazać jednak w przypadku wydarzeń sportowych o mniejszym prestiżu niż IO. Tak było w przypadku kończących się IE 2023 czy The World Games w 2017 roku, zorganizowanych we Wrocławiu.

