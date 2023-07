„Skończę pod mostem?”. Dramatyczny apel polskiej medalistki tuż po sukcesie

Podczas Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023 w kajakarstwie górskim odbyło się łącznie 10 konkurencji. Czołówka ze Starego Kontynentu rywalizowała na torze Kolna w stolicy Małopolski. Jedną z największych gwiazd polskiej kadry jest Klaudia Zwolińska. Polka zdobyła ostatecznie srebro w konkurencji K-1 oraz wicemistrzostwo w C-1.

Klaudia Zwolińska z dramatycznym apelem

Mająca 24 lata zawodniczka brała udział w olimpijskiej rywalizacji w Tokio (2021). Polka podczas walki o krążki na IE 2023 potwierdziła, że ma potencjał do kolejnych dużych sukcesów na arenie międzynarodowej. Niestety, problemem może być finansowanie.

– To nie jest najbardziej doceniana dyscyplina, a my, slalomiści, naprawdę mamy potencjał, zdobywamy medale. Liczymy się na igrzyskach i bardzo mnie boli, że tego się nie zauważa. Przygotowując się do zawodów w Polsce, musiałam sama wszystko opłacić, nie mam żadnego sponsora. Mam nadzieję, że mój medal otworzy furtkę nie tylko dla mnie, ale i dla innych zawodników […] Mówię o slalomie, natomiast takich dyscyplin, które nie są odpowiednio doceniane, jest więcej. Nie chciałabym, żeby ktoś odebrał to jako narzekanie, bo mam najlepszą pracę na świecie, od dziecka marzyłam o tym, aby robić to, co robię. Chodzi o to, co będzie po karierze. Skończę pod mostem? Większość prywatnych pieniędzy przeznaczam na sport. Należy nam się szacunek i wsparcie – powiedziała Zwolińska cytowana przez Polsatsport.pl.

Wyjątkowo szczere, smutne słowa sportsmenki pokazały jednak, z jakimi trudnościami muszą mierzyć się medaliści i medalistki. Niestety, nie jest tajemnicą, że nie wszystkie sporty są tak opłacalne jak piłka nożna czy Formuła 1.

Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska dobiegają końca

Niedziela 2 lipca to ostatni dzień rywalizacji podczas polskich igrzysk. Wydarzenie sportowe odbyło się łącznie w 13 miastach na 24 arenach. Zdaniem ministra sportu i turystyki Kamila Bortniczuka dobrze zorganizowana impreza to też przyczynek do coraz poważniejszego myślenia o kolejnym wyzwaniu organizacyjnym.

Nie można bowiem wykluczyć, że strona polska wkrótce zdecyduje się podjąć kolejnej próby zgłoszenia swojej kandydatury do organizacji igrzysk olimpijskich. Już kilka miesięcy temu mówiło się, że ma to być odsłona zimowa, wspólnie ze Słowacją, a możliwa do realizacji data to rok 2034.

