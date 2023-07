Fabian Drzyzga stanął po stronie Wilfredo Leona. Tak zripostował eksperta

W ostatnim czasie przez polskie media i całe środowisko siatkarskie przetoczyła się gorąca dyskusja na temat Wilfredo Leona, jego przydatności dla naszej kadry i tego, czy jako zawodnik pochodzący z Kuby w ogóle powinien występować z orzełkiem na piersi. Jednym z zagorzałych przeciwników takiego rozwiązania jest Zbigniew Bartman, na którego zarzuty odpowiedział teraz Fabian Drzyzga.

Wilfredo Leon na cenzurowanym w reprezentacji Polski

Przypomnijmy, że Bartman jakiś czas temu publicznie przyznał, iż nie jest zwolennikiem naturalizowania sportowców w taki sposób, aby występowali w nich w innych zespołach narodowych. Jako argument na poparcie swoich przekonań wspomniał o „Mazurku Dąbrowskiego”.

– Wszyscy zwróciliśmy uwagę, że nie śpiewał naszego hymnu. Kubański na pewno by zaśpiewał. To tak podsumowując, dlaczego nie akceptuję, że Leon gra w reprezentacji Polski – mówił Bartman na antenie TVP Sport. Później jednak przepraszał za swoje słowa.

Fabian Drzyzga odpowiedział ws. Wilfredo Leona

Drzyzga natomiast, który gościł ostatnio w programie „W cieniu sportu”, kategorycznie nie zgodził się z takim podejściem do sprawy. Przyznał, że równie dobrze przed laty i jego można byłoby się czepiać. – Też nie śpiewałem – stwierdził rozgrywający bez ogródek, cytowany przez „Przegląd Sportowy”. – Taki miałem rytuał. Wymyśliłem sobie za pierwszych meczów i tak to trzymałem do moich ostatnich występów w kadrze – opowiedział siatkarz Asseco Resovii.

Według niego nie powinno się przyznawać racji Bartmanowi tylko nadal cieszyć z faktu, że jeden z najlepszych siatkarzy na świecie chce grać dla Polski. – Nie czepiajmy się tego, czy ktoś śpiewa hymn, czy nie. Trzeba patrzeć na to, jak on gra i co daje reprezentacji. To jest najważniejsze – podsumował Drzyzga.

Leon będzie miał okazję udowodnić swoją przydatność w kadrze już niebawem, podczas ostatniego turnieju Ligi Narodów, który to Biało-Czerwoni rozegrają na Filipinach.

