Wielki sukces Andrzeja Bargiela! Polski alpinista zdobył Gaszerbrum II

Jakiś czas temu Andrzej Bargiel rozpoczął kolejną wielką wyprawę, w ramach której postawił sobie bardzo ambitny cel. Za zadanie obrał sobie zdobycie szczytów Gaszerbrum oraz Gaszerbrum II, a następnie zjechanie z obu ośmiotysięczników na nartach. Z komunikatu opublikowanego 19 lipca dowiedzieliśmy się, że wczesnym rankiem lokalnego czasu rozpoczął atak szczytowy. Kilka godzin później zaś Polak wszedł na Gaszerbrum II, tym samym osiągając ogromny sukces.

Andrzej Bargiel o wyprawie na Gaszerbrum II

Wyprawa Bargiela wiąże się z autorskim projektem „Gaszerburm Ski Challenge”, a w jego ramach zakłada się eksplorację obu Gaszerbrumów, oraz wspomniany już zjazd z obu tych szczytów na nartach. Dodatkowym utrudnieniem jest brak użycia dodatkowego tlenu z butli. W wyprawie naszemu alpiniście towarzyszą trzy osoby: Janusz Gołąb (jako pierwszy w historii wszedł zimą na Gaszerbrum I), Bartek Pawlikowski (fotograf) i Maciej Sulima (kamerzysta).

– To świetne tereny do uprawiania narciarstwa. W czasie zjazdu możesz wybierać optymalne linie, które uciekają od najłatwiejszych dróg. Szczyty leżą obok siebie, więc nie trzeba przemieszczać się na dużych odległościach. Lubię Karakorum i Pakistan, więc tam jadę. Lato to najlepsza pora, aby tam się wspinać – mówił Bargiel jeszcze przed rozpoczęciem wyprawy.

Andrzej Bargiel zdobył Gaszerbrum II

Po długim czasie oczekiwań na nowy komunikat w sprawie wyprawy Polaka, w końcu dowiedzieliśmy się, że osiągnął on swój cel.

„Dziś o godzinie 4:00 rano czasu polskiego Andrzejowi udało się zdobyć szczyt Gaszerbrum II. Obecnie trwa zjazd na nartach z tego ośmiotysięcznika. Obecnie Andrzej jest poniżej obozu numer 1 i zmierza w kierunku base campu” – poinformowano na oficjalnym profilu twitterowym polskiego alpinisty.

