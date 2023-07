Rosyjska tenisistka zatrzymana na lotnisku w Warszawie. Jednoznaczny komunikat MSWiA

Do wyjątkowej sytuacji doszło na jednym z warszawskich lotnisk, na którym pojawiła się Wiera Zwonariowa. Rosyjska tenisistka nie została wpuszczona do naszego kraju, a Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wydało w tej sprawie mocny komunikat.

Wiera Zwonariowa nie została wpuszczona do Polski

„Wczoraj, 21 lipca br. Straż Graniczna udaremniła wjazd do Polski rosyjskiej tenisistki. Wiera Zwonariowa, posługując się wizą wydaną przez Francję, lotem z Belgradu do Warszawy, próbowała dostać się do naszego kraju. Po przylocie z Serbii tenisistka przebywała w strefie tranzytowej Lotniska Chopina w Warszawie i dziś po godz. 12:00 odleciała do Podgoricy” – czytamy w oświadczeniu.

„Rosjanka znajdująca się na liście osób, których pobyt jest niepożądany na terytorium RP, nie została wpuszczona przez Straż Graniczną ze względów bezpieczeństwa państwa i ochrony bezpieczeństwa publicznego. Polska konsekwentnie przeciwstawia się reżimowi Putina i Łukaszenki, nie zgadzając się na wjazd do naszego kraju osób popierających działania Rosji i Białorusi” – głosi wyjaśnienie dotyczące 60. rakiety rankingu WTA.

Wiera Zwonariowa miała grać w BNP Paribas Warsaw Open

Zwonariowa podróżowała do naszego kraju, ponieważ miała wystartować w zbliżającym się turnieju rangi 250, który odbędzie się w Polsce. Trzykrotna mistrzyni wielkoszlemowa w rywalizacji deblowej wciąż znajduje się na listach startowych BNP Paribas Warsaw Open, aczkolwiek niewiele wskazuje na to, byśmy mieli zobaczyć ją w akcji na stołecznych kortach.

Podczas tych rozgrywek na pewno nie będziemy mogli obejrzeć także Markety Vondrousovej, która po wygraniu Wimbledonu ogłosiła, że potrzebuje więcej odpoczynku i w związku z tym wycofała się w turnieju. Z gry w stolicy naszego państwa zrezygnowały również: Rebeka Masarova, Xinyu Wang, Katie Boulter, Marie Bouzkova, Ajla Tomljanovic i Margarita Bietowa.

