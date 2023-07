Anna Kiełbasińska przekazała fatalną wiadomość. Jeden wielki znak zapytania

Polskie biegaczki ostatnimi czasy nie mają szczęścia w kwestiach zdrowotnych. Od dłuższego czasu poza rywalizacją pozostaje Iga Baumgart-Witan, która niedawno poinformowała, że w tym sezonie nie zobaczymy jej w akcji. Wcześniej kontuzja wyeliminowała Justynę Święty-Ersetic między innymi z memoriału Kamili Skolimowskiej. Teraz do grona zawodniczek wykluczonych z zawodów ze względu na uraz dołączyła Anna Kiełbasińska.

Anna Kiełbasińska się wycofała. Mistrzostwa świata pod znakiem zapytania

33-latka to zdecydowanie jedna z największych gwiazd, które zjawiły się w Gorzowie Wielkopolskim. Niestety musiała szybko wycofać się z rywalizacji. – Nie mam dobrej wiadomości. Tak naprawdę ani dla mnie, ani dla was, ponieważ nie zobaczycie mnie jutro w finale mistrzostw Polski, choć bardzo chciałam. W eliminacjach biegało mi się bardzo fajnie, natomiast po samym starcie, mój achilles, który boli mnie od 3 lat z różnymi przerwami, ostatnio był ostro zaostrzony. Dzisiaj po biegu ledwo co chodzę” – wyznała Kiełbasińska z wyraźnym grymasem rozczarowania na twarzy. To jednak nie był koniec złych informacji.

– Po konsultacji z moim sztabem medycznym postanowiłam się wycofać. Zobaczymy, być może mój udział w mistrzostwach świata w Budapeszcie będzie wchodził w grę, a może odwołamy cały sezon, by skupić się na regeneracji. Jest mi bardzo przykro wam to mówić, ale niestety czasem i tak wygląda sport – opowiedziała, publikując wideo na swoim profilu instagramowym.

Wygląda na to, że tym razem Kiełbasińska stoczy wyścig nie ze swoimi rywalkami na bieżni, lecz z czasem. Wspomniane mistrzostwa świata rozpoczynają się bowiem za około 3 tygodnie, a mianowicie 19 sierpnia. To dla lekkoatletów docelowa impreza w sezonie letnim, niezwykle ważna. Niestety, zdaje się, że na Węgry reprezentacja Polski pojedzie mocno osłabiona.

