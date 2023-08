Marek Szkolnikowski odchodzi z TVP Sport! Wyjaśnił, skąd ta zaskakująca decyzja

Marek Szkolnikowski, który przez ponad 7 lat pełnił rolę szefa TVP Sport, zdecydował, że nadszedł najwyższy czas, by zakończyć ten etap w swojej karierze zawodowej. Na swoim Twitterze wyjaśnił, dlaczego postanowił tak postąpić.

Marek Szkolnikowski odchodzi z TVP Sport

„Po 7,5 latach za sterami TVP Sport moja misja powoli dobiega końca. Gdy przychodzą takie chwile nigdy nie wiadomo co napisać, bo każdy z nas jest kozakiem, dopóki nie stanie naprzeciw wyzwaniu i nie spojrzy mu prosto w oczy. Ze sportowym kanałem Telewizji Polskiej związany jestem od półtorej dekady” – napisał w mediach społecznościowych.

W dalszej części wpisu Szkolnikowski wspomniał swoje początki w Telewizji Polskiej, które sięgają 2007 roku. Podkreślił, że w jej hierarchii piął się dzięki ciężkiej pracy, a nie posiadaniu „pleców we władzach”, co niektórzy często mu zarzucali. Świadomy, iż nigdy nie zastąpi Włodzimierza Szaranowicza, poprzedniego szefa TVP Sport, w skali jeden do jednego, wspomniał jednak kilka sukcesów, które stacja odniosła za jego kadencji. „Nasz kanał był liderem rynku tylko pięciokrotnie”: w 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022 roku – napisał.

Dlaczego Marek Szkolnikowski odejdzie z TVP Sport?

Szkolnikowski zaznaczył, że zostawia TVP Sport w optymalnym miejscu z wieloma interesującymi kibiców prawami, między innymi do mistrzostw Europy 2024 i 2028 w piłce nożnej, futbolowego mundialu 2026, igrzysk olimpijskich do 2032 roku, meczami reprezentacji Polski i transmisjami piłkarskiego Pucharu Polski oraz Fortuna 1. ligi. Na liście rzeczy, z których jest zadowolony, pojawiło się także stworzenie nowoczesnej aplikacji mobilnej, zbudowanie redakcji i portalu sportowego, a także mediów społecznościowych.

Skąd jednak decyzja o odejściu? „Nie ukrywam, że przeszedłem tę grę. Nie interesuje mnie dalsze nabijanie xp i przechodzenie misji pobocznych, to nie w moim stylu. Rozbiłem bank i czas na nowe wyzwania. To, co nazywacie ego, jest dla mnie poczuciem własnej wartości i świadomością wykonanej pracy. Rozsiedzenie się w wygodnym fotelu może dla zdecydowanej większości byłoby pierwszym wyborem, ale nie dla mnie” – czytamy. „Znacie mnie już trochę, więc wiecie, że to dopiero początek dużych rzeczy” – zakończył enigmatycznie.

Czytaj też:

Ależ wpadka TVP Sport podczas Tour de Pologne! Kibice przygotowali to specjalnie