Raków Częstochowa poznał rywali w 4. rundzie el. Ligi Mistrzów. To może być trudna przeprawa

Do tej pory polskie drużyny bardzo dobrze sobie radzą w eliminacjach do europejskich pucharów. Raków Częstochowa dotarł już do 3. rundy kwalifikacji, gdzie zmierzy się z Arisem Limassol. Medaliki poznały już potencjalnego rywala w kolejnej fazie tego turnieju