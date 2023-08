Drugi etap „Wygrywamy zaczyna się od WY” rozpoczęty!

W tegorocznej edycji akcji można oddawać głosy na większą niż przed rokiem liczbę projektów – do wyboru jest ich aż 89. Na wybrany projekt można zagłosować od 17 sierpnia do 18 września 2023 r. Aby to zrobić, należy wziąć udział w loterii Totalizatora Sportowego, czyli: dokonać zakupu dowolnego produktu LOTTO w kolekturze, na lotto.pl lub w aplikacji LOTTO (przy zakupie online kod promocyjny zostanie wysłany na adres e-mail gracza), zeskanować kod QR z kuponu promocyjnego lub wpisać kod ręcznie na stronie www.gramywygrywamy.pl oraz zagłosować na wybrany przez siebie obiekt sportowy lub kulturalny. Swoją wygraną w loterii można sprawdzić od razu. Ponadto od dziś w ofercie gier LOTTO jest dostępna nowa loteria Ekspres Losów, czyli „Szybka piłka”, która podobnie jak pozostałe produkty spod znaku marki LOTTO pozwala na udział w loterii i głosowaniu.

– Nasi gracze LOTTO po raz kolejny mają możliwość wskazania najbardziej potrzebnych inwestycji sportowych lub kulturalnych w ich okolicy, które mogą otrzymać dofinansowanie na zgłoszone projekty. Rola klientów Totalizatora Sportowego we wsparciu sportu i kultury w Polsce jest nieoceniona – to dzięki nim każdego roku na obie dziedziny przeznaczamy miliony złotych, a tylko za 2022 rok kwota ta wyniosła ponad 1 mld 283 mln zł. To wszystko jest możliwe dzięki wspólnemu działaniu, bo z Totalizatorem Sportowym wygrywamy razem! – skomentowała Magdalena Kopka-Wojciechowska, Członek Zarządu Totalizatora Sportowego.

Lista inwestycji

Na podstawie oddanych przez graczy LOTTO głosów zostanie utworzona lista rankingowa najbardziej pożądanych lokalnych inwestycji. Następnie Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej wskaże od 1 do 6 laureatów konkursu w danym województwie. Pula dofinansowania na jedno województwo wynosi 300 000 zł. Łączny budżet tegorocznej akcji jest jeszcze większy niż w pierwszej edycji i wynosi aż 4,8 mln zł. Ogłoszenie wyników konkursu i zwycięskich projektów nastąpi do 28 września 2023 roku na stronie www.fundacjalotto.pl.

Druga edycja ogólnopolskiej akcji „Wygrywamy zaczyna się od WY” składa się z konkursu Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej oraz loterii promocyjnej. Twarzą akcji ponownie jest kapitan reprezentacji Polski w piłce nożnej Robert Lewandowski. W puli 700 nagród loterii znajdują się m.in.: koszulki i piłki z autografem Roberta Lewandowskiego, koszulki z podpisami koszykarzy LOTTO 3x3 Team oraz karty podarunkowe 4F. Szczegółowe informacje na temat loterii, w tym jej regulamin oraz lista obiektów, na które można zagłosować, znajdują się na stronie www.gramywygrywamy.pl.

***

Okres sprzedaży produktów promocyjnych uprawniających do udziału w loterii trwa od 17 sierpnia 2023 r. do 16 września 2023 r. Udział w loterii poprzez głosowanie na wybrany obiekt sportowy lub kulturalny możliwy jest od 17 sierpnia 2023 r. do 18 września 2023 r. Organizatorem loterii jest Totalizator Sportowy Sp. z o.o.