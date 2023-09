Paul Pogba przyłapany na dopingu. Szokujące wieści

Paul Pogba nie jest już tym samym pomocnikiem, co jeszcze choćby w 2018 roku, kiedy z reprezentacją Francji zdobywał mistrzostwo świata. Fakty są takie, że gdy w 2016 roku zamienił Juventus z powrotem na Manchester United, jego forma częściej pozostawiała wiele do życzenia, niżeli spisywał się tak, jakby tego od niego oczekiwano. Jednak, kiedy przychodziła gra w reprezentacji, prezentował całkowicie inny poziom. Teraz z powrotem gra dla Juventusu, choć częściej spędza czas na leczeniu kontuzji. Teraz może spędzić więcej czasu bez gry, ale z całkiem innego powodu.

Paul Pogba przyłapany na stosowaniu dopingu

Mecz, po którym Paul Pogba uzyskał pozytywny wynik testu antydopingowego, okazał się dla niego felerny, nawet mimo faktu, że w nim nie zagrał. Włoskie media podały tę informację w poniedziałek, 11 września w godzinach południowych. Warto dodać, że od chwili spotkania z Udinese 30-letni pomocnik wystąpił jeszcze w meczach ligowych przeciwko Bolognie i Empoli, spędzając na boisku łącznie 52 minuty. Zawodnik, który do niedawna występował regularnie w reprezentacji Francji, wyleczył poważną kontuzję, po której zapowiedział, że jest gotów do powrotu na odpowiednie tory piłkarskie. Wiele wskazuje na to, że nic z tego nie będzie.

twitter

Nie podano informacji szczegółowych, a sam zawodnik nie wypowiedział się na temat tego, co się wydarzyło. Warto jednak zadać pytanie, czy testosteron można spożyć w lekach dostępnych bez recepty? Oczywiście, że można. Wiele takich lekarstw sprzedawanych w aptekach zawiera hormon steroidowy, którego stosuje się w celu zwiększenia masy mięśniowej. Śladowe ilości testosteronu można znaleźć również w różnego rodzaju maściach czy żelach przeciwzapalnych. Jak wspomnieliśmy wcześniej, Paul Pogba spędził długi czas na leczeniu kontuzji. Być może to pokłosie rekonwalescencji, ale tego jeszcze nie wiadomo.

