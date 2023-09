Fenomenalny występ Aleksandry Mirosław. Polka z rekordem świata i kwalifikacją olimpijską

Polscy sportowcy coraz mocniej muszą starać się o kwalifikację olimpijską. Wraz z biegiem czasu liczba dostępnych miejsc w ich konkurencjach będzie maleć. W wielu dyscyplinach szansą na zdobycie biletów do Paryża są wszelkiego rodzaju mistrzostwa. Organizowane są także kwalifikacje olimpijskie, co widzimy na przykładzie chociażby siatkówki. Aleksandra Mirosław może już z ulgą przygotowywać się do walki o medal.

Aleksandra Mirosław wygrała kwalifikacje olimpijskie w Rzymie

Polska przedstawicielka wspinaczki sportowej nie od razu zdobyła kwalifikację olimpijską. Choć przepustka na igrzyska dla jednej z najlepszych zawodniczek ostatnich lat na świecie wydawała się oczywistością, to trzeba było zaczekać do rozgrywanego w Rzymie turnieju kwalifikacyjnego. Już poranna sesja pokazała, że Mirosław jest w fenomenalniej formie i tylko nieszczęście mogłoby zabrać jej sukces. Polka ustanowiła nowy rekord świata, pokonując ściankę w 6,24 sekundy. Poprzedni najlepszy wynik również należał do niej i był gorszy o zaledwie 0,01 s.

W sesji finałowej Polka nie dała szans rywalkom. Pokonała wszystkich, kończąc zmagania na pierwszej pozycji. Zwycięstwo w rzymskich kwalifikacjach dało jej wyczekiwaną przepustkę na igrzyska. „Dziękuje Wam za wsparcie, to dla mnie piękny wieczór…” – napisała Mirosław na Twitterze po zakończeniu zmagań w stolicy Italii. Biorąc pod uwagę fakt, iż jest jedną z czołowych zawodniczek świata, z pewnością można zaliczać ja do największych nadziei medalowych.

Bliski zdobycia kwalifikacji był także Marcin Dzieński. Reprezentant Polski zaskoczył kibiców docierając do finału zmagań, lecz ostatecznie musiał uznać wyższość reprezentanta Francji, Bassy Mawemowa.

twitter

Aleksandra Mirosław powalczy o medal olimpijski

Igrzyska olimpijskie w Paryżu zaplanowano w dniach 26 lipca – 11 sierpnia 2024 roku. Mirosław będzie jedną z 14 przedstawicielek w zmaganiach we wspinaczce sportowej kobiet.

Czytaj też:

Polski finał na Igrzyskach Europejskich. Sensacyjne złoto Natalii KałuckiejCzytaj też:

Aleksandra Mirosław pobiła cztery rekordy świata w jeden dzień. Ludzie byli w szoku