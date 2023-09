Siatkarskie mistrzostwa świata 2027 w Polsce. Premier oficjalnie potwierdził

Polska w 2022 roku wraz ze Słowenią wspólnie przejeła organizację mistrzostw świata po tym, jak odebrano je Rosji. W 2027 roku kibice nad Wisłą znów dostaną okazję do oglądania u siebie najlepszych siatkarzy globu.

Mistrzostwa świata siatkarzy w Polsce

Jak poinformował na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki, Polska zorganizuje mistrzostwa świata siatkarzy w 2027 roku. Polska organizowała już tę imprezę w 2014 roku i rok temu. Przed dziewięcioma laty zawodnicy Stephane'a Antigi okazali się najlepsi, zdobywając drugi tytuł w historii. Rok temu, pod wodzą Nikoli Grbicia, w finałowym meczu w katowickim Spodku Polacy ulegli Włochom.

Morawiecki wspomniał o tym przy okazji odbywającego się II Europejskiego Kongresu Sportu i Turystyki. W obecności ministra sportu, Kamila Bortniczuka, prezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej, Sebastiana Świderskiego oraz kapitana siatkarskiej kadry Polski, Bartosza Kurka, szef rządu powiedział, że Polska jest domem nie tylko europejskiej, ale i światowej siatkówki.

twitter

Reprezentacja Polski siatkarzy walczy o igrzyska olimpijskie

Polscy siatkarze to aktualni mistrzowie Europy, a także zwycięzcy Ligi Narodów 2023. W środę wyruszą do chińskiego Xi'an, by tam powalczyć o kwalifikację olimpijską. W kadrze zabraknie Kurka, który boryka się z problemami zdrowotnymi. Jego miejsce zajmie Bartłomiej Bołądź z Projektu Warszawa.

Kwalifikację olimpijską zapewniły już sobie polskie siatkarki. Zmagania mężczyzn rozgrywane są wedle tej samej formuły – osiem reprezentacji powalczy o dwa miejsca premiowane biletami do Paryża. Pierwszy mecz Biało-Czerwoni rozegrają 30 września z Belgią, ostatni – 8 października z gospodarzami, Chinami.

Czytaj też:

Daniele Santarelli wskazał najlepszą rozgrywającą świata. To nie przypadekCzytaj też:

Polscy siatkarze wyruszą do Chin. Znamy skład na turniej kwalifikacyjny do IO

Wkrótce więcej informacji