Bartosz Zmarzlik nie miał sobie równych. Został mistrzem świata po raz czwarty

W sobotę 30 września odbył się ostatni wyścig z cyklu Grand Prix. Najlepsi żużlowcy na czele z Bartoszem Zmarzlikiem zawalczyli w Toruniu o tytuł mistrza świata. Walkę o tytuł Polakowi utrudniła ostatnia dyskwalifikacja Polaka tuż przed przedostatnim w tym roku turnieju Grand Prix w duńskim Vojens.

Bartosz Zmarzlik został mistrzem świata

Bartosz Zmarzlik założył nieodpowiedni kevlar, za co organizatorzy zdecydowali się nie dopuścić go do wyścigu. „Kilkadziesiąt minut przed rozpoczęciem treningu brałem udział w akcjach marketingowych, które skończyły się krótko przed kwalifikacjami. Wracając do busa, odruchowo wziąłem kevlar, który okazał się tym niewłaściwym. Pomimo mojego błędu, zostałem dopuszczony do treningu przez arbitra zawodów” – wytłumaczył na iInstagramie żużlowiec.

Przez tę pomyłkę stracił przewagę i przed ostatnimi zmaganiami tego sezonu Bartosz Zmarzlik miał tylko sześć punktów przewagi nad drugim Fredrikiem Lindgrenem. W finale Polak zawalczył z Fredrikiem Lindgrenem, Patrykiem Dudkiem i Leonem Madsenem. Ten wyścig trzymał w napięciu do końca, ale ostatecznie zawodnik Motoru Lublin finiszował pierwszy przed Szwedem i tym samym za triumfował w Toruniu na zakończenie tegorocznego cyklu Grand Prix, czym przypieczętował czwarty w karierze tytuł indywidualnego mistrza świata. Poprzednie tytuły żużlowiec wywalczył w 2019, 2020 i 2022 roku.

Wyniki Grand Prix w Toruniu:

Bartosz Zmarzlik 18 Fredrik Lindgren 15 Leon Madsen 12 Patryk Dudek 10 Martin Vaculik 11 Robert Lambert 10 Jack Holder 9 Max Fricke 8

