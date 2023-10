Piękne słowa żony Bartosza Zmarzlika. Chwytają za serce

Za Bartoszem Zmarzlikiem trudny i wyczerpujący sezon Grand Prix. Żużlowiec zdobył czwarty w swojej karierze tytuł mistrza świata, choć po przedostatnich zmaganiach wcale nie było to takie oczywiste. Przypomnijmy, 28-latek został zdyskwalifikowany w Vojens za nieprawidłowy Kevlar i wszystko musiało się rozstrzygnąć w ostatnim wyścigu na toruńskiej Motoarenie.

Żona Bartosza Zmarzlika skomentowała wyczyn męża

Po zakończeniu całego cyklu Bartosz Zmarzlik wyznał, że to był dla niego inny dzień niż zwykle. – Po Vojens naprawdę chciałem udowodnić coś sobie i innym. Cały sezon powtarzam, że nic nie muszę, tylko mogę. Tym się kieruję. Pierwszy raz w życiu poczułem, że po prostu muszę coś zrobić, by udowodnić sobie wiele rzeczy sobie. Po tym co się stało, to złoto smakuje trochę lepiej. Nikomu nie chciałem ucierać nosa, sobie chciałem coś udowodnić – powiedział w rozmowie z Interią czterokrotny mistrz świata.

Osiągniecia Bartosza Zmarzlika skomentowała jego żona – Sandra, która kibicowała ukochanemu w Toruniu. Partnerka życiowa żużlowca zamieściła na swoim Instagramie zdjęcie z dekoracji nowego mistrza świata.

„Gdyby 12 lat temu, ktoś powiedział mi, że będę żyć u boku tak „wielkiego” człowieka – nie uwierzyłabym. Za to dziś wierzę, że będzie jeszcze większy! Mój mąż. Dumna” – napisała.

Na wpis Sandry Zmarzlik zareagował jej mąż, który napisał tylko jedno słowo – „Dziękuję”. Ponadto parze pogratulowali także kibice i obserwatorzy kobiety. Sandra i Bartosz Zmarzlikowie wzięli ślub w listopadzie 2022 roku. Msza święta odbyła się w Kościele Niepokalanego Serca NMP w Barlinku.

