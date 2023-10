Alkmaar przerwało milczenie. Jest oficjalne oświadczenie

„Policja, władze miasta i klub AZ nie pochwalają wczorajszego zachowania Legii Warszawa. Ustalenia poczynione z wyprzedzeniem zostały naruszone, kibice, a także zawodnicy klubu zachowywali się źle. Wydarzenia zostaną zbadane, a dochodzenie już się rozpoczęło” – czytamy w komunikacie.

Holendrzy utrzymują wersję zdarzeń związaną z pobiciem

Holendrzy pozostają przy swojej narracji o pobiciu przez piłkarzy Legii Warszawa jednego z ochroniarzy. „Po meczu, w głównym budynku stadionu AZ, dwóch zawodników Legii Warszawa zraniło pracowników AZ” – czytamy.

„Zawodnicy zostali zatrzymani i są podejrzani o napaść. Główny budynek został zamknięty, a autobus z zawodnikami Legii nie mógł opuścić parkingu z powodu zachowania kibiców. Dlatego piłkarze zostali zatrzymani wewnątrz stadionu. Również dla własnego bezpieczeństwa. Kilku zawodników i oficjeli najwyraźniej nie zgodziło się z tym i użyło przemocy. W mediach społecznościowych krążyły zdjęcia pokazujące służby stojące wokół autobusu zawodników. Stali tam w celu ochrony i wyciągnięcia dwóch podejrzanych graczy z autobusu. Tymczasem w rzeczywistości wsiedli oni już do autobusu” – czytamy.

Prokurator: Decyzja o zatrzymaniu piłkarzy nie była podjęta pochopnie

Głos w tej sprawie zabrał główny prokurator Digna van Boetzelaer. – Decyzja prokuratora o zatrzymaniu zawodników nie została podjęta pochopnie i została wcześniej omówiona z policją. Są to osoby podejrzane o poważne przestępstwa, które prokuratura – jak w każdym przypadku – dokładnie oceni – poinformowano.

„W polskich mediach pojawił się obraz piłkarzy jako ofiar, ale nie jest to prawdą. To piłkarze użyli siły. Areszt to ciężkie narzędzie, policja nie robi tego bez powodu. Na pewno nie w przypadku piłkarzy po meczu międzynarodowym” – zakończono.

Treść oświadczenia klubu AZ Alkmaar przytoczył dziennikarz Jakub Krupa. „Legia nie dochowała porozumienia ws. obsługi kibiców gości. Piłkarze, przedstawiciele Legii zachowywali się niewłaściwie. Badają kroki konieczne do wykluczenia 'rywali o takim profilu ryzyka' z europejskich rozgrywek” – czytamy.

