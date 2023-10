Historyczny triumf Kacpra Sztuki! Został mistrzem Formuły 4

O sukcesach Kacpra Sztuki w Formule 4 mówi się od dłuższego czasu. 17-latek wyrasta na największą nadzieję Polski w swojej dziedzinie, a osiągnięcia, na które zapracował, mówią same za siebie. Tylko do czasu startu wyścigu na Vallelundzie we Włoszech miał na swoim koncie siedem zwycięstw i prowadził w klasyfikacji generalnej cyklu. Jeszcze przed zakończeniem sezonu dopiął swego i w ostatnim wyścigu będzie mógł pojechać bez większego stresu.

Kacper Sztuka mistrzem włoskiej Formuły 4

Kacper Sztuka miał szansę zapewnić sobie zwycięstwo w sobotnim wyścigu i już w kwalifikacjach dał do zrozumienia, że ma ku temu predyspozycje. Polak bez większych problemów triumfował, dzięki czemu uzyskał pole position do każdego z trzech wyścigów. W pierwszym zajął trzecią lokatę, dlatego na końcowy triumf musiał jeszcze zapracować. Na szczęście w kolejnym nie pozostawił złudzeń przeciwnikom i bardzo szybko wyszedł na prowadzenie, które utrzymał do samego końca wyścigu.

Tym samym wygrał po raz ósmy w sezonie, co zapewniło 17-latkowi historyczny tytuł mistrza włoskiej Formuły 4 przed startem wielkiego finału. Nie obyło się jednak bez kontrowersji, ponieważ konkurencyjny zespół PREMA złożył protest, w którym zgłosili błędne wznowienie rywalizacji przez Polaka, co ostatecznie zostało pozytywnie rozpatrzone przez sędziów. Na szczęście Sztuka nie otrzymał wysokiej kary. Wynosiła ona jedynie pięć sekund i nie wpłynęło to na ostateczne wyniki. Metę przekroczył 5,3 sekundy przed Tuukką Tapopnenem.

Na drugim miejscu w klasyfikacji generalnej plasuje się Ugo Ugochukwu, który zakończył sobotni wyścig na czwartym miejscu. Zwiększyło to jego stratę do Polaka w klasyfikacji generalnej do 28 punktów, a że za zwycięstwo otrzymuje się 25, to 17-latek z Cieszyna jest już pewien swojego sukcesu. Warto dodać, że Kacper Sztuka jest drugim z Biało-Czerwonych po Robercie Kubicy, który wygrał cykl bolidów jednomiejscowych. 38-latek dokonał tego w 2005 roku.

