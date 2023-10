Michał Probierz ujawnił skład. Dwóch napastników na Mołdawię

Po wygranej nad Wyspami Owczymi reprezentanci Polski chcą pójść za ciosem i zdobyć kolejne trzy punkty. Mecz z Mołdawią ma dodatkowe znaczenie. Wygrana nie tylko bardzo przybliży do bezpośredniego awansu na mistrzostwa Europy, ale także będzie świetnym rewanżem za kompromitującą porażkę sprzed kilku miesięcy.

Michał Probierz zaskoczył składem na mecz z Mołdawią

Polscy piłkarze po wygranej 2:0 nad Farerami sprawili miły prezent na początek kadencji Michała Probierza. Choć zdaniem wielu ekspertów styl gry Biało-Czerwonych wciąż nie porywa, to kadra ma na koncie trzy punkty – bardzo cenne w kontekście walki o bezpośredni awans na przyszłoroczne mistrzostwa Europy.

W przeciwieństwie do poprzedniego spotkania 51-letni trener zdecydował się na ofensywniejszy wariant. W ataku wystąpi dwóch napastników – Arkadiusz Milik i Karol Świderski. Probierz już podczas sobotniej konferencji prasowej dał do zrozumienia, że chce dać szansę piłkarzowi Juventusu. Miejsce w podstawowej "jedenastce" stracili Matty Cash oraz oraz Bartosz Slisz. Ten pierwszy musi ustąpić miejsca Pawłowi Wszołkowi. Poza tą zmianą, w formacji defensywnej nie doszło do innych modyfikacji. Bramki nadal będzie strzegł Wojciech Szczęsny, a środek obrony stworzą Patryk Peda oraz Jakub Kiwior.

Skład reprezentacji Polski na mecz z Mołdawią: 1. Szczęsny – 4. Kędziora, 5. Peda, 14. Kiwior – 21. Wszołek, 15. Dziczek, 10. Zieliński, 20. S. Szymański, 19. Frankowski – 7. Milik, 9. Świderski.

Polska walczy o wyjazd na EURO 2024

Mecz z Mołdawią to przedostatnie starcie reprezentacji Polski w ramach eliminacji mistrzostw Europy 2024. W listopadzie Biało-Czerwoni podejmą Czechów, z którymi przegrali na początek kadencji Fernando Santosa.

