Surfowała po najwyższej fali w historii. Do sieci trafił niezwykły film

Laura Enever to australijska surferka, która swoją karierę rozpoczęła, mając zaledwie 11 lat. Dzięki niespotykanym predyspozycjom do tego sportu mogła wkrótce startować w profesjonalnych zawodach. W 2014 roku zajęła 10. miejsce w klasyfikacji końcowej rankingu Women's Championship Tour, a teraz, udało jej się zapisać w Księdze Rekordów Guinnessa.

Surfowała po najwyższej fali w historii

World Surf League, organizacja zrzeszająca surferów z całego świata, opublikowała w środę film prezentujący niewiarygodny wyczyn Laury Enever. 22 stycznia 2023 roku surfowała ona u wybrzeży wyspy Oahu (archipelag Hawajów), a w pewnym momencie złapała falę o wysokości 43,6 stóp (13,3 m). Australijka przebiła tym samym osiągnięcie Andrei Moller, brazylijsko-amerykańskiej surferki, która w 2016 roku zjechała z fali o wysokości 42 stóp (12,8 m).

Jak przyznaje Enever, gdy znajdowała się na szczycie fali, zdała sobie sprawę, że nigdy nie oglądała oceanu z większej wysokości w całej swojej karierze. –Wtedy zrozumiałam, że to zdecydowanie największa fala, z jaką kiedykolwiek miałam do czynienia – powiedziała, podekscytowana. A tak natomiast ocenia osobę australijskiej surferki Jessi Miley-Dyer, szefową WSL. – Laura jest nieustraszona, zaangażowana i stanowi prawdziwą inspirację, a ja jestem bardzo dumna, że mogę razem z nią świętować [jej wyczyn – red.] – powiedziała.

Enever do Księgi Rekordów Guinnessa wpisano oficjalnie podczas ceremonii w Narrabeen w Sydney, 9 listopada, podaje BBC. Stało się to wiele miesięcy po pobiciu rekordu, ponieważ nagranie będące dowodem musiało przejść przez rygorystyczne procedury organizacji działającej od 1955 roku.

Sebastian Steudtner zjechał z fali o wysokości 86 stóp

Wyczyn Enever jest niezwykły, ale wciąż daleko mu do tych pobitych przez mężczyzn. Przykładem jest tu Sebastian Steudtner – austriacko-niemiecki surfer – który w 2020 roku, w wieku 35 lat złapał falę o wysokości aż 86 stóp (26,2 m). – Nigdy nie zapomnę tego, co zobaczyłem, gdy zacząłem opadać za szczytem i zobaczyłem całą falę – wspominał podekscytowany w rozmowie z „The Washington Post” w 2022 roku. Zdarzenie zostało sfilmowane u wybrzeży Nazare w Portugalii. Przyznał też w rozmowie z dziennikarzami, że zjeżdżając z fali „czuł moc”.

„The Washington Post” zwraca uwagę, że nawet dzisiaj, mimo osiągnięć technologii, niezwykle ciężko jest ustalić wysokość fali na podstawie materiałów dowodowych. Mimo wszystko inżynierowie we współpracy z badaczami są w stanie określić wysokość bliską tej, jaka wystąpiła w rzeczywistości niemal co do centymetra.

