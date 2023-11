7 najbardziej wpływowych osób w polskim sporcie. Duży spadek Lewandowskich

Na ubiegłorocznej liście 50 najbardziej wpływowych Polaków wystąpiło zaledwie trzech sportowców: Iga Świątek, małżeństwo Lewandowskich oraz prezes PZPN Cezary Kulesza z ówczesnym trenerem piłkarskiej kadry Czesławem Michniewiczem.

Minął rok i po Michniewiczu nie ma już śladu. W rankingu zadebiutował za to jego następca, czyli Michał Probierz. Lewandowscy w rankingu nadal są, ale zaliczyli duży spadek. Z 8 miejsca w 2022 roku spadli na 18 pozycję w tegorocznej edycji. W ścisłej dziesiątce utrzymuje się nadal Iga Świątek. Cezary Kulesza również pojawił się w rankingu, ale tym razem w duecie z nowym trenerem piłkarskiej reprezentacji, czyli Michałem Probierzem. Oprócz nich do pięćdziesiątki wpływowych trafiło kilka nowych nazwisk. Oto oni.

7 najbardziej wpływowych Polaków w sporcie

1. Iga Świątek

(10. miejsce w rankingu 50 najbardziej wpływowych Polaków)

Najlepsza polska tenisistka w historii. W 2023 roku wygrała sześć turniejów, w tym wielkoszlemowe French Open oraz niezwykle prestiżowy WTA Finals. Po krótkiej przerwie powróciła na szczyt rankingu WTA, wyprzedzając Arynę Sabalenkę. Raszynianka jest inspiracją sportową, ale i społeczną. Głośno walczy o równouprawnienie kobiet w tenisie, udziela się na rzecz pomocy Ukrainie, a także dba o wzrost świadomości psychologicznej w świecie sportu i nie tylko.

2. Polscy siatkarze

(13. miejsce)

W 2023 roku wykonali plan maksimum. Najpierw zdobyli złoty medal Ligi Narodów. Następnie poprawili go mistrzostwem Europy. A na koniec wywalczyli bilety na igrzyska olimpijskie do Paryża. Polacy są też niepokonani od 24 meczów z rzędu. Kapitalna seria potrwa co najmniej do przyszłego, olimpijskiego roku.



3. Robert i Anna Lewandowscy

(18. miejsce)

Niezmiennie najpopularniejsze, sportowe małżeństwo. Ostatnie kilkanaście miesięcy, to był ważny okres dla Anny i Roberta Lewandowskich. Po głośnych przenosinach z Niemiec do Hiszpanii rodzina „Lewych” odnalazła się w innym kraju. Przykład? RL9 został królem strzelców LaLiga, zdobył też tytuł mistrzowski i Superpuchar kraju dla FC Barcelony.

4. Cezary Kulesza i Michał Probierz

(28. miejsce)

Prezes PZPN oraz selekcjoner reprezentacji Polski w piłce nożnej. Od września 2023 roku wspólnie tworzą projekt, którego zadaniem jest wprowadzenie polskich piłkarzy na Euro 2024. Pod wodzą nowego trenera Biało-Czerwoni zdobyli cztery punkty w dwóch meczach.

5. Dawid Kubacki

(36. miejsce)

Lider polskiej kadry w skokach narciarskich. Złoty medalista Igrzysk Europejskich 2023 oraz jeden z najlepszych zawodników minionego sezonu Pucharu Świata, z którego musiał wycofać się przez problemy zdrowotne żony. Zakończył rywalizacje na czwartym miejscu.

6. Jeremy Sochan

(46. miejsce)

Koszykarz San Antonio Spurs i podstawowy zawodnik tej drużyny. W 2023 roku uznany za jeden z najbardziej obiecujących talentów NBA. Zdobywca 32 punktów w pięciu meczach sezonu 2023/24. Jedyny polski uczestnik turnieju drużynowego Jordan Rising Stars.

7. Sebastian Świderski

(47. miejsce)

Jako prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej może mówić o rewelacyjnych dwunastu miesiącach dla siatkówki. Do tradycyjnie już wygrywających siatkarzy dołączyły, po latach zapaści, również siatkarki, a obie drużyny pojadą na przyszłoroczne igrzyska olimpijskie.

