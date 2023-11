Najpierw Sztuka, teraz on. Młody Polak wspina się w motorsporcie

Choć w Polsce brakuje mocnej infrastruktury motorsportowej, to nie brakuje talentów. W ostatnich miesiącach do świadomości kibiców przebił się Kacper Sztuka. Urodzony w 2006 roku kierowca wygrał klasyfikację generalną włoskiej Formuły 4, dzięki czemu zaskarbił sobie sympatią w serii F3.Dodatkowo związał się z akademią Red Bulla co dobrze wróży na przyszłość.

Polski talent będzie ścigał się w Formule 4

W ślad za Sztuką chcą iść inni utalentowani kierowcy. Jednym z nich jest Maciej Gładysz. Przedstawiciel rocznika 2007 bardzo dobrze radził sobie w kartingu. W ubiegłym roku zajął czwarte miejsce w mistrzostwach świata FIA. Ma także sukcesy w FIA Karting Academy Trophy czy na polskim podwórku.

Młody kierowca wykonuje właśnie duży krok w rozwoju. W mediach społecznościowych poinformował, że po latach startów w kartingu przechodzi do Formuły 4. Oznacza to zmianę pojazdu z gokarta na bolid. Urodzony w Tarnowie nastolatek będzie rywalizował w hiszpańskiej odmianie F4, a także Winter Series.

- Myślę, że jestem w jednym z najlepszych zespołów, który startuje również z sukcesami w FIA F3 oraz FIA F2. Tempo jest świetne. Na testach byłem jednym z najszybszych zawodników. Uważam, że poziom jest tam dobry i to dobra decyzja. Planem jest też jazda w całym sezonie Winter Series. Ta seria mocno się rozwija, przed rokiem ścigał się tam Kacper Sztuka, więc spodziewam się wysokiego poziomu. Dużo teamów z różnych państw będzie tam startować. Oprócz Hiszpanii planuję też dwa lub trzy wyścigi we włoskiej F4 – powiedział w rozmowie z portalem orlenteam.pl Gładysz.

Maciej Gładysz idzie śladem Kacpra Sztuki

Z kolei w mediach społecznościowych Gładysz pisze o zamknięciu rozdziału, jakim były starty w kartingu. „Mam nadzieję, że w tym świecie również trafię na tak wspaniałych ludzi, jak do tej pory” – napisał o „transferze” do Formuły 4 15-latek.

