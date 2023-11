Znamy 20 nominowanych na „Sportowca Roku”. Gwiazdy powalczą o nagrodę

Jak co roku w okolicy listopada bądź grudnia na jaw wychodzą nominacje do kolejnej edycji Plebiscytu „Przeglądu Sportowego” na sportowca roku w Polsce. Wydarzeniu zawsze towarzyszy duże zamieszanie, szczególnie w dniu oficjalnej gali, gdzie we jedno miejsce zjeżdża niemalże cała śmietanka polskiego sportu.

Gwiazdy powalczą o prestiżowy tytuł

Gali zawsze towarzyszą emocje, szczególnie gdy wyniki nie podobają się kibicom lub samym nominowanym. Tak w ostatnich latach było w przypadku Pawła Fajdka. Jeden z najpopularniejszych polskich atletów wielokrotnie wspominał o tym, jak czuł się pokrzywdzony przez głosowanie i jak niedoceniana jest lekkoatletyka na tle np. piłki nożnej czy żużla.

Tym razem Fajdka zabrakło, gdyż sezon 2023 nie należał do wielokrotnego mistrza świata do udanych. Znalazł się za to jego kolega po fachu Wojciech Nowicki, który z Budapesztu przywiózł srebrny medal MŚ. Najwięcej uwagi przywiązuje się jednak do kilku nazwisk. Faworytami do zwycięstwa są Iga Świątek, Robert Lewandowski, Bartosz Zmarzlik i Aleksander Śliwka.

Świątek nie miała sobie równych m.in. w Roland Garros 2023 i WTA Finals. Po utracie prowadzenia w rankingu odzyskała je i do Australian Open 2024 podejdzie jako pierwsza rakieta świata. Robert Lewandowski został królem strzelców i mistrzem Hiszpanii z Barceloną, a Bartosz Zmarzlik obronił żużlowe mistrzostwo świata. Aleksander Śliwka był kluczową postacią kadry Nikoli Grbicia, która triumfowała w Lidze Narodów, mistrzostwach Europy i kwalifikacjach olimpijskich.

Lista nominowanych do nagrody „Sportowca Roku

W gronie nominowanych zabrakło między innymi Aleskandry Mirosław (wspinaczka) czy Łukasza Różańskiego (boks). Oficjalna Gala Mistrzów Sportu odbędzie się 6 stycznia 2024 roku. Poprzednią edycję wygrała Iga Świątek.

Lista nominowanych do nagrody „Sportowca Roku

1. Michał Bryl, Bartosz Łosiak (siatkówka plażowa)

2. Krzysztof Chmielewski (pływanie)

3. Krystian Dziubiński (hokej na lodzie)

4. Hubert Hurkacz (tenis)

5. Natalia Kaczmarek (lekkoatletyka)

6. Martyna Klatt i Helena Wiśniewska (kajakarstwo)

7. Renata Knapik-Miazga, Martyna Swatowska-Wenglarczyk, Magdalena Pawłowska i Ewa Trzebińska (szermierka)

8. Dawid Kubacki (skoki narciarskie)

9. Oskar Kwiatkowski (snowboard)

10. Robert Lewandowski (piłka nożna)

11. Magda Linette (tenis)

12. Adrian Meronk (golf)

13. Wojciech Nowicki (lekkoatletyka)

14. Mateusz Ponitka (koszykówka)

15. Magdalena Stysiak (siatkówka)

16. Ewa Swoboda (lekkoatletyka)

17. Aleksander Śliwka (siatkówka)

18. Iga Świątek (tenis)

19. Bartosz Zmarzlik (żużel)

20. Piotr Żyła (skoki narciarskie)

Czytaj też:

Polski piłkarz przykuł uwagę klubu Serie A. Dobrze już poznał grę we WłoszechCzytaj też:

MKOl stanowczo reaguje na słowa Siergieja Ławrowa. Chodzi o dyskredytowanie Rosji