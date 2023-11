Zamordował swoją dziewczynę. Tłumaczył, że się pomylił. Oscar Pistorius wyjdzie na wolność

Po niemal 11 latach więzienia południowoafrykański sprinter paraolimpijski Oscar Pistorius wyjdzie warunkowo na wolność. Pierwotnie został skazany na 13 lat i pięć miesięcy pozbawienia wolności po tym, jak w 2013 roku zastrzelił swoją dziewczynę Reevę Steenkamp. Choć początkowo tłumaczył, że pomylił ją z włamywaczem, w toku śledztwa uznano, że było to działanie umyślne.

June Steenkamp sprzeciwia się uwalnieniu mordercy jej córki

Matka ofiary, June Steenkamp, wydała specjalne oświadczenie, które zostało odczytane przed spotkaniem południowoafrykańskiej komisji ds. zwolnienia warunkowego przez przedstawiciela rodziny. „W tej chwili nie wierzę, że Oscar został zrehabilitowany” – czytamy w nim.

„Rehabilitacja wymaga, aby ktoś uczciwie zaangażował się w prawdę o swojej zbrodni i jej konsekwencjach. Nikt nie może twierdzić, że ma wyrzuty sumienia, jeśli nie jest w stanie stawić czoła prawdzie. Jeśli ktoś nie okazuje wyrzutów sumienia, nie można go uznać za zrehabilitowanego. Jeśli ktoś nie jest zrehabilitowany, ryzyko recydywy jest wysokie" – napisano.

Dodatkowo Steenkamp wyraziła swoje obawy względem schematu brutalnego i agresywnego zachowania Pistoriusa. „Nie wiem, w jakim stopniu to zachowanie nadal istnieje lub było oczywiste podczas jego pobytu w więzieniu, ale martwię się o bezpieczeństwo każdej kobiety” – stwierdziła matka ofiary.

Oscar Pistorius początkowo miał spędzić w więzieniu pięć lat

Proces Oscara Pistoriusa, paraolimpijczyka, którego sława sięgnęła zenitu po Igrzyskach Olimpijskich w 2012 roku, był śledzony na całym świecie. Początkowo oskarżony nie przyznawał się do morderstwa swojej dziewczyny. Wówczas prokuratorzy regularnie argumentowali, że zabójstwo było celowe i nastąpiło po kłótni pary.

Mimo tego pierwotnie sportowiec został skazany w 2014 roku za nieumyślne spowodowanie śmieci na wyrok pozbawienia wolności na pięć lat. Rok później w wyniku apelacji do sądu wyższej instancji wyrok został uchylony. Pistorius został skazany za morderstwo, a jego wyrok przedłużono o rok. W 2017 roku Najwyższy Sąd Apelacyjny Republiki Południowej Afryki przedłużył go do ostatecznej formy – 13 lat i pięciu miesięcy.