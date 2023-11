Teresa Zarzeczańska-Różańska nie żyje. Była pierwszą Polką, która przepłynęła kanał La Manche

W niedzielę 26 listopada dotarła do nas bardzo smutna wiadomość o śmierci Teresy Zarzeczańskiej-Różańskiej. Te wieści przekazał Polski Związek Pływacki. „Z głębokim żalem przyjęliśmy informację, że 26 listopada w Poznaniu zmarła Teresa Zarzeczańska-Różańska. Nasza znakomita pływaczka miała 77 lat” – czytamy.

Historyczny wyczyn Teresy Zarzeczańskiej-Różańskiej

Kobieta urodziła się 15 października 1946 r. w Siemiątkowie i była zawodniczką sekcji pływackiej Lecha Poznań, multimedalistką mistrzostw Polski, rekordzistką kraju w stylu klasycznym, a w latach 1967-1972 należała do kadry narodowej. Między 1972 a 1977 rokiem reprezentowała Klub Płetwonurków LOK „Delfin” i była członkiem polskiej kadry w płetwonurkowaniu oraz ratownictwie wodnym.

Do historii nie tylko polskiego, ale i światowego pływania zapisała się tym, że jako pierwsza polka, zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn i czwarta kobieta w historii przepłynęła wpław kanał La Manche. Miało to miejsce 30 sierpnia 1975 roku, a trasę z angielskiego Dover do Francji pokonała w czasie 11 godzin i 10 minut.

W 1985 została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, w lutym 2020 została uhonorowana przez kapitułę Poznańskiej Gali Sportu tytułem Superseniora Poznańskiego Sportu, a w 2021 roku uzyskała tytuł Honorowej Obywatelki Miasta Poznania. W 1972 roku ukończyła studia matematyczne w Wyższym Studium Nauczycielskim przy Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W do 1991 roku pracowała jako nauczyciel – matematyki, fizyki i wychowania fizycznego. W 1979 roku ożeniła się z działaczem sportowym i dziennikarzem Teofilem Różańskim.

„Uroczystości pogrzebowe odbędą się 5 grudnia (wtorek) o godz. 11:50 na cmentarzu Junikowo w Poznaniu. Rodzinie i najbliższym, a także przyjaciołom i znajomym składamy wyrazy głębokiego współczucia” – informuje Polski Związek Pływacki.

