Dariusz Szpakowski skomentował słowa Donalda Tuska. Program nadawało TVP Sport

Gdyby szukać żyjącej legendy mikrofonu TVP w części sportowej, bez wątpienia można by postawić na dwójkę wspaniałych. To Włodzimierz Szaranowicz oraz Dariusz Szpakowski. Obaj panowie nie komentują już wydarzeń sportowych na antenach Telewizji Polskiej. „Szpak” pojawia się jednak na antenie, w programach publicystycznych, traktujących w głównej mierze o jego ukochanej piłce nożnej.

Dariusz Szpakowski o słowach Donalda Tuska

Nie ulega wątpliwości, że trudno było uniknąć różnych politycznych skojarzeń w kontekście TVP w ostatnich ośmiu latach. Niektórzy widzowie mogli być zatem nieco zaskoczeni tym, co zobaczyli na antenie TVP Sport właśnie udziałem Szpakowskiego. Legendarny dziennikarz i komentator został zaproszony do jednego z programów, w którym odniósł się do słów… nowego premiera Donalda Tuska.

– Może te czasy znormalnieją. Możemy mieć taką nadzieję po tym wszystkim, co się wydarzyło w sejmie. Po tym, co mówił premier Donald Tusk, jak mówił o tym, co z nami, co przed nami. Że może wrócimy gdzieś do normalności w tym wszystkim. Do słowa „dziękuję” czy do słowa „przepraszam”, najnormalniej w świecie – powiedział Szpakowski w trakcie programu „Gol” na antenie TVP Sport.

Trzeba przyznać, wymowne słowa Szpakowskiego. Zwłaszcza biorąc pod uwagę to, jak głośno było wokół jego odsunięć w minionych latach, przy okazji największych imprez sportowych. Wyżej przytoczony cytat odnosił się do klimatu wokół reprezentacji Polski, w której w ostatnim czasie, delikatnie ujmując, nie działo się najlepiej.

Donald Tusk oficjalnie nowym premierem

W środę 13 grudnia 2023 roku oficjalnie zaprzysiężono rządu, na którego czele stanął Donald Tusk. Prezydent Andrzej Duda zwrócił się w stronę nowego Prezesa Rady Ministrów, że jest gotów do współpracy.

Jak bowiem wiadomo, obaj panowie pochodzą z różnych obozów politycznych i wielu ekspertów wątpi w owocne porozumienie na linii Tuska z Dudą. Jak będzie faktycznie, przekonamy się w najbliższych kilkunastu miesiącach.

